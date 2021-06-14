Макрон заявил, что Франция отстаивает широкий подход к отношениям с Китаем

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Франция считает необходимым рассматривать отношения с Китаем в широком контексте, не ограничиваясь вопросами безопасности. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе саммита НАТО.

"Китай - одна из великих держав, с которой мы работаем над решением мировых проблем, - сказал Макрон. - Среди таких тем - климат, вопросы финансирования международного развития, в том числе поддержки экономики африканских стран".

Одновременно, как подчеркнул Макрон, "Китай является соперником в экономическом плане". "Мы ожидаем от него полного выполнения правил международной торговли", - сказал французский лидер. "Это также держава, с которой у нас расхождения", - добавил Макрон. Они, по словам французского лидера, "касаются, например, прав человека".

"Таков широкий спектр наших отношений с Китаем, который необходимо принимать во внимание", - подчеркнул он.

В Стратегической концепции, опубликованной в понедельник участниками 32-го саммита НАТО, политика Китая названа "системным вызовом", угрожающим их безопасности. Авторы документа утверждают, что модернизация Вооруженных сил КНР "представляет новые риски и потенциальную угрозу стратегической стабильности НАТО".