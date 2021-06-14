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Передавшая СМИ секретный доклад экс-подрядчица Пентагона вышла на свободу

Срок заключения Риэлити Ли Виннер был сокращен за хорошее поведение, сообщила ее адвокат

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Экс-сотрудница выполняющей контракты для Пентагона фирмы Риэлити Ли Виннер, предположительно передавшая СМИ секретный доклад о приписываемых России попытках кибератак на американскую избирательную систему в 2016 году, досрочно освобождена из тюрьмы. Об этом сообщила в понедельник ее адвокат Элисон Гринтер Аллен в Twitter.

"Я рада сообщить, что Риэлити Виннер освобождена из тюрьмы", - написала она.

Адвокат добавила, что речь идет не о помиловании, а о сокращении срока заключения за хорошее поведение.

Риэлити Ли Виннер в июне 2018 года признала вину в разглашении секретного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Позже она была приговорена в США к пяти годам и трем месяцам тюрьмы и отбывала наказание в штате Техас.

Виннер являлась сотрудницей компании Pluribus International, которая выполняет заказы для Пентагона и ряда американских разведывательных ведомств. Ее арестовали в июне 2017 года в штате Джорджия, обвинив в передаче секретных данных средствам массовой информации. По данным американских СМИ, Виннер отправила по электронной почте сетевому изданию "Интерсепт" секретный доклад АНБ. На сайте "Интерсепт" были размещены выдержки из документа. В них приводились утверждения о приписываемых России попытках осуществить кибератаки в отношении некой американской компании, "чтобы получить информацию об используемых в избирательной системе программном обеспечении и оборудовании". Москва многократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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