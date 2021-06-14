В Белоруссии упрекнули литовских пограничников в распространении ложной информации

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Начальник первого главного управления Госпогранкомитета Белоруссии Андрей Филатов в понедельник назвал нарушением договоренностей нежелание литовских коллег делиться сведениями о нарушителях границы, а также упрекнул их в распространении недостоверной информации в СМИ.

"Хочу отметить, что существуют конкретные факты нарушений договоренностей со стороны наших литовских коллег и непрофессиональная оценка действия сотрудников органов пограничной службы, которые вытекают в очередные фейки, - заявил он на брифинге. Филатов рассказал, что 3 июня, не выполнив законные требования пограничного наряда, группа из пяти человек нарушила государственную границу и перешла на литовскую территорию. Он подчеркнул, что пограничники Литвы были своевременно проинформированы об этом инциденте.

На брифинге было показано видео, снятое с белорусской стороны границы, на котором один из нарушителей разговаривает с литовскими пограничниками, и одна его рука прикована наручником к руке сотрудника погранслужбы. "Согласно имеющейся договоренности, информация о задержании нарушителей, а также другие сведения по данному факту белорусской стороне до сих пор не переданы", - сказал представитель Госпогранкомитета.

Филатов назвал недостоверными заявления о якобы недобросовестной охране госграницы белорусскими пограничниками. Начальник управления отметил, что органы пограничной службы Белоруссии выполняют все обязательства "по международным договорам и принятым соглашениям с сопредельными государствами и охраняют границу профессионально".

4 июня Служба охраны государственной границы при МВД Литвы информировала, что неподалеку от границы с Белоруссией были задержаны несколько групп нелегальных мигрантов, в которые входили в том числе граждане Белоруссии и России, нелегально перешедшие через белорусско-литовскую границу. Также сообщалось, что они подали прошение на получение убежища в Литве.

Ранее заместитель главы Службы охраны госграницы Литвы Видас Мачайтис в интервью изданию "Делфи" рассказал, что ситуация с белорусскими коллегами на данный момент очень сложная, так как они, по его словам, не идут на обмен информацией о контрабанде и нелегальной миграции.