Грузия приветствует решение НАТО с признанием ее права на вступление в альянс

ТБИЛИСИ, 14 июня. /ТАСС/. Грузия приветствует итоговое заявление саммита НАТО, в котором говорится о недопустимости вмешиваться извне в выбор внешнеполитических приоритетов республики. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении МИД Грузии.

"Приветствуем однозначное и прямое подтверждение со стороны стран альянса того, что они поддерживают суверенное право Грузии самой выбирать внешнеполитические приоритеты и что недопустимо вмешательство любой третьей стороны в этот процесс. Характерным является и то, что страны НАТО однозначно позитивно оценивают прогресс, достигнутый Грузией как страной-аспирантом по всем направлениям, и подчеркивают возможность Грузии внести достойный вклад в общую евроатлантическую безопасность", - говорится в заявлении.

Грузия также считает крайне важным то, что в заявлении НАТО отмечена приверженность решению бухарестского саммита 2008 года о том, что республика "станет членом НАТО", и то, что у нее для этого есть все "практические инструменты".

В понедельник в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в котором впервые принял участие президент США Джо Байден. Грузия и Украина в саммите не участвовали. Страны альянса приняли итоговое заявление, в котором говорится, что Украина и Грузия станут членами блока, а у России нет права вето в этом вопросе.

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года лидеры альянса отказались предоставить Украине и Грузии Планы действий для членства, однако сделали политическое заявление, что Киев и Тбилиси "со временем смогут присоединиться к альянсу", когда выполнят все критерии для вступления.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако важнейшей задачей внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".