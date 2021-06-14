Большинство немцев выступили за отмену масочного режима на открытом воздухе

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Подавляющее большинство жителей Германии выступают за отмену обязательного ношения защитных масок на открытом воздухе. Об этом в понедельник сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования общественного мнения, проведенного социологическим институтом YouGov.

В опросе, проводившемся 14 июня, приняли участие 553 человека. По его данным, 80,5% респондентов поддерживают отмену обязательного масочного режима на открытом воздухе. При этом, как выяснили социологи, 35,2% опрошенных полагают, что данное требование необязательно соблюдать и в закрытых помещениях.

Ранее в понедельник министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан допустил постепенную отмену обязательного ношения защитных масок ввиду улучшения в стране эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. В качестве первого шага, по его словам, может быть отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе. При этом Шпан уточнил, что в регионах с очень низкими показателями инфицирования коронавирусом и высоким уровнем вакцинации от данного требования можно будет постепенно отказаться и в закрытых помещениях. Однако "в случае сомнений", как заметил министр, следует продолжать носить защитную маску.

В настоящее время в Германии действуют ограничительные меры, но не такие жесткие, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых федеральных землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничений. Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране сокращается на протяжении нескольких недель.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 549. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 3 715 518 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 10 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 89 844. Сейчас на 100 тыс. жителей ФРГ в течение недели приходится 16,6 случая заражения, что является минимумом за последние восемь месяцев.