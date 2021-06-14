Байден выразил уверенность в достижении "настоящего прогресса" в отношениях с Турцией

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник назвал позитивной и продуктивной свою встречу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, а также выразил уверенность в достижении "настоящего прогресса" в американо-турецких отношениях.

"Я только что закончил встречу с президентом Турции Эрдоганом. У нас была позитивная и продуктивная встреча. В основном, один на один", - отметил американский лидер на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО.

"Наши команды продолжат наши обсуждения, и я уверен, что мы достигнем настоящего прогресса между Турцией и Соединенными Штатами", - добавил Байден.