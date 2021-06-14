Стратегическая концепция и противодействие Китаю. Какие решения приняли на саммите НАТО

Лидеры 30 стран НАТО на саммите в Брюсселе приняли два ключевых решения: начать процесс разработки нового базового документа - Стратегической концепции альянса, которая должна быть утверждена в 2022 году на саммите в Мадриде, а также впервые в истории определили Китай как потенциальную угрозу для безопасности альянса.
Участники саммита приняли и несколько инновационных решений, в частности решили бороться с потеплением климата, повышая энергоэффективность своих армий и снижая производимые ими углеродные выбросы.
О России
Заявление по итогам саммита написано на 26 страницах, в 79 параграфах текста слово "Россия" упоминается более 60 раз.
Документ не содержит новых тезисов в отношении России, классифицируя ее как угрозу безопасности НАТО, но признавая необходимость диалога с позиции силы.
Альянс недоволен военной реформой и модернизацией обычных и ядерных сил России, все более активной внешней политикой в ближнем и дальнем зарубежье, операцией в Сирии, отношениями с Китаем и Ираном. НАТО продолжает обвинять Россию в агрессии против Украины и Грузии, вмешательстве в выборы едва ли не во всех странах НАТО, отравлении их граждан химическим оружием. НАТО также потребовала от России исключить США и Чехию из списка недружественных государств, принятого в России в 2021 году. Москва ранее неоднократно отвергла все эти обвинения.
Альянс также будет наращивать свои военные возможности для более эффективного противостояния России, "чьи агрессивные действия" наряду с терроризмом во всех его формах и проявлениях он считает главными угрозами своей безопасности.
О Китае
Китай в итоговом заявлении саммита упоминается около 10 раз. В коммюнике предыдущих подобных встреч КНР не фигурировала вообще. В качестве новой тенденции в развития альянса зафиксировано намерение заняться сдерживанием Китая. "Растущее влияние Китая и его международная политика" находятся на четвертом месте в списке угроз безопасности альянса.
В НАТО считают, что "Китай создает серьезные риски в области телекоммуникаций, в аэрокосмической сфере и в киберпространстве".
Особенно обеспокоен альянс "сотрудничеством Китая с Россией в военной сфере, участием КНР в учениях, которые РФ проводит в Евро-Атлантическом регионе".
Вместе с тем НАТО намерена поддерживать с Китаем "конструктивный диалог, где это возможно", в частности по борьбе с глобальным потеплением. Организация призвала Пекин к открытости в вопросах развития ядерного потенциала и ответственности в кибернетическом пространстве, а также к соблюдению его международных обязательств.
При этом страны НАТО договорились расширить консультации между собой для координации своих внешнеполитических действий в отношении Китая.
О других угрозах
В перечне угроз для безопасности НАТО на третьем месте, после РФ и терроризма, упоминаются различные "государственные и негосударственные игроки, которые бросают вызов основанному на правилах миропорядку и стремятся подорвать демократию по всему миру", порождают "нестабильность на границах НАТО и нелегальную миграцию".
После Китая в списке угроз упоминается вредоносная кибернетическая деятельность и разрушение архитектуры контроля над вооружениями.
Альянс объявил о начале нового процесса адаптации к новой реальности в сфере безопасности, в процессе которого НАТО намерена значительно расширить свою деятельность. Помимо обороны и защиты демократии, западных ценностей и интересов во всем мире он будет впредь заниматься космосом, новыми технологиями, борьбой с пандемией, кибербезопасностью и борьбой с потеплением климата, в частности обеспечивая снижение выбросов парниковых газов своих вооруженных сил.
В итоговом заявлении лидеры альянса упоминают о единстве НАТО и "нерушимых связях между Европой и Америкой".
Об Украине, Грузии, Молдавии и Белоруссии
В итоговом заявлении ничего не сказано ни о возможных сроках приема Украины и Грузии в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства. Альянс признает их евроатлантичсекую перспективу, поддерживает реформы и борьбу с коррупцией, а также готов к углубленному партнерству.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов о сроках вступления в альянс Украины и Грузии, лишь подчеркнул, что НАТО придерживается политики открытых дверей и что Россия не должна обладать правом вето в отношении расширения альянса.
Молдавии альянс также обещал укреплять партнерство.
Белоруссию назвал авторитарным государством, отчитал за "гонения на оппозицию", инцидент с самолетом Ryanair и арест блогера Романа Протасевича, который параллельно саммиту НАТО давал пресс-конференцию в Минске. Альянс также выразил неудовольствие в связи с сотрудничеством Белоруссии с Россией, включая совместное проведение учений, и выступил в поддержку "стабильной, суверенной и демократической Белоруссии".
Об обязательствах
США подтвердили на саммите свои обязательства по защите Европы, а европейские лидеры - принятые в 2014 году обязательства довести оборонные расходы своих стран до 2% ВВП к 2024 году. Перед встречей были опубликованы статистические данные, согласно которым лишь 10 из 30 государств альянса, включая США, довели свои военные расходы до этой отметки за семь лет, прошедших с 2014 года.
Суммарный военный бюджет НАТО в этом году составит порядка $1,05 трлн. На США приходится свыше 70% процентов этого бюджета, поэтому Вашингтон требует от европейских стран НАТО и Канады радикального повышения оборонных расходов, из которых не менее 20% должно идти на приобретение новой военной техники, главным производителем которой в НАТО выступает ВПК США.