Стратегическая концепция и противодействие Китаю. Какие решения приняли на саммите НАТО

Заявление по итогам саммита написано на 26 страницах, в 79 параграфах текста слово "Россия" упоминается более 60 раз.

Документ не содержит новых тезисов в отношении России, классифицируя ее как угрозу безопасности НАТО, но признавая необходимость диалога с позиции силы.

Альянс недоволен военной реформой и модернизацией обычных и ядерных сил России, все более активной внешней политикой в ближнем и дальнем зарубежье, операцией в Сирии, отношениями с Китаем и Ираном. НАТО продолжает обвинять Россию в агрессии против Украины и Грузии, вмешательстве в выборы едва ли не во всех странах НАТО, отравлении их граждан химическим оружием. НАТО также потребовала от России исключить США и Чехию из списка недружественных государств, принятого в России в 2021 году. Москва ранее неоднократно отвергла все эти обвинения.

Альянс также будет наращивать свои военные возможности для более эффективного противостояния России, "чьи агрессивные действия" наряду с терроризмом во всех его формах и проявлениях он считает главными угрозами своей безопасности.