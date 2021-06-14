Число похищений в Мексике с января по май сократилось на 17% в годовом выражении

МЕХИКО, 14 июня. /ТАСС/. Число похищений с целью выкупа в Мексике с января по май текущего года сократилось на 17% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщила в понедельник газета Milenio со ссылкой на доклад неправительственной организации Alto al Secuestro ("Нет похищениям" в переводе с испанского).

Согласно ее подсчетам, за указанный период было совершено 432 преступления такого рода, на 89 меньше, чем годом ранее. Самое большое число случаев - 69 - пришлось на штат Мехико, за которым следуют Веракрус и Гуанахуато с показателем в 59 и 21 соответственно. При этом в таких регионах, как Агуаскальентес, Дуранго, Кампече, Колима, Морелос и Юкатан, не произошло ни одного похищения.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 8 апреля признал, что ситуация с тяжкими преступлениями остается сложной, несмотря на все усилия властей. В 2020 году в республике, согласно официальным данным, было совершено 34,5 тыс. умышленных убийств, примерно на 0,4% меньше, чем в рекордном 2019 году.

В апреле текущего года эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" включили 18 городов страны в список 50 самых опасных в мире по итогам 2020 года. Первое место занял город Селайя в штате Гуанахуато.