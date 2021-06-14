Премьер Дании заявил, что НАТО становится все более политической организацией

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс становится все более политической организацией на фоне новых угроз, требующих новых подходов. Такое мнение в понедельник высказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен после саммита НАТО.

"Одно из того, в чем все мы согласны, - это НАТО, которая становится все более политической организацией", - цитирует главу правительства Ritsaus Bureau Agency. Фредериксен поясняет, что угрозы, с которыми приходится иметь дело, со временем меняют характер. Это проявляется, например, в киберпространстве и в области жизненно важных инфраструктур, занимающих сегодня значительно больше места в обществе, чем раньше. Следовательно, подходы к решению этих проблем должны быть тоже иными.

Состоявшийся саммит Фредериксен называет "необычайно успешным", а также "открытием новой главы в альянсе". Особенно порадовала премьер-министра озвученная президентом США Джо Байденом поддержка НАТО.

"Это значит очень многое, когда с нами снова американский президент и администрация, которые однозначно и безоговорочно исходят из основанного на правилах мирового порядка и однозначно поддерживают НАТО и 5-ю статью [о коллективной обороне]. В этом суть нашего сотрудничества", - заявила Фредериксен.