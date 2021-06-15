МИД Украины заявил о проблемах в военном сотрудничестве с ФРГ

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина наладила военно-техническое сотрудничество с США, но с Германией в этой сфере проблемы остаются.

"Меня не волнует вопрос военно-технического сотрудничество с США, там все будет хорошо. Меня больше волнует вопрос, например, с Германией в теме поставок Украине немецких военных технологий в широком смысле", - признал министр в эфире украинского телеканала ICTV.

По его словам, эта тема стала одной из ключевых во время его визита в Берлин на прошлой неделе. При этом Кулеба выразил надежду, что этот аспект удастся урегулировать с новым правительством ФРГ. "Действующее правительство уже не изменит свою позицию, но осенью по результатам выборов, которые состоятся в конце сентября, в Германии будет новое правительство. И мы работаем над тем, чтобы уже новое правительство изменило свою позицию в этом вопросе", - пояснил Кулеба.

Кроме того, глава МИД прокомментировал итоги саммита НАТО, на котором участники альянса согласились с возможностью вступления Украины, но не указали для этого сроков, а также не предоставили Киеву плана действий по членству. "Главное препятствие для предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО это нежелание посылать такой сигнал РФ", - считает Кулеба.

9 июня в Берлине по итогам встречи с германским коллегой Хайко Маасом Кулеба назвал политическим отказ правительства Германии поставлять оружие Киеву. При этом он утверждал, что нет какого-либо ограничения, которое бы запретило Украине покупать оружие, как нет и юридических запретов в законодательстве Германии, которые бы препятствовали продаже оружия украинской стороне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев хотел бы получить вооружение из Германии. Как он сказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия не оказывала Украине военной помощи, хотя могла бы это сделать. По его словам, Киев заинтересован в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике.