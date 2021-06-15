Эксперт заявил, что напряженность периода Трампа сменилась в НАТО солидарностью

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Трансатлантическая напряженность периода пребывания у власти предыдущего президента США Дональда Трампа сменилась в НАТО солидарностью союзников по альянсу и взаимным доверием. Такое мнение выразил в понедельник Чарльз Купчан - бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС итоги встречи на высшем уровне, проведенной НАТО в Брюсселе.

"На саммите НАТО больших сюрпризов не было. Самым крупным выводом является то, что последние четыре года трансатлантической напряженности сменились союзной солидарностью [в НАТО] и взаимным доверием. Этому способствовало заверение [нынешнего американского] президента [Джо] Байдена, что Соединенные Штаты рассматривают свое обязательство в сфере обороны перед союзникам в качестве "священной обязанности", - сказал Купчан.

В настоящее время он является старшим научным сотрудником неправительственного Совета по международным отношениям и профессором престижного Джорджтаунского университета, расположенного в столице США. В СНБ он работал в 2014-2017 годах - в период пребывания на посту главы администрации США Барака Обамы.

С точки зрения эксперта, "жесткая риторика [на саммите альянса] в отношении России была ожидаемой - с учетом плохого состояния отношений между правительствами [стран - участниц] НАТО и Москвой". "Не вызвало удивления и выражение Североатлантическим альянсом обеспокоенности по поводу [шагов] Китая - в свете нарастающей тревоги по обе стороны Атлантики относительно увеличивающихся мощи и амбиций Пекина", - убежден специалист.

"Скорее, - считает он, - упоминания Китая на саммитах и Группы семи [в Великобритании], и НАТО оказались более калиброванными и взвешенными, чем могли бы быть, принимая во внимание явную тревогу Вашингтона ростом Китая".

"Европейцы ступают осторожно, когда дело касается Пекина, в силу глубоких экономических связей с Китаем. [Итоговые] коммюнике, принятые на саммитах и "Большой семерки", и НАТО наводят на мысль о том, что Вашингтон и его союзники напряженно работают над тем, чтобы найти компромиссную риторику, устраивающую всех", - полагает бывший сотрудник Белого дома.