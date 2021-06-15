Эксперт: ядерные страны несут особую ответственность за остановку наращивания арсеналов

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Ядерные державы несут особую ответственность за прекращение наращивания атомных арсеналов и разоружение. Такое мнение выразил в понедельник, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС итоги саммита НАТО в Брюсселе, директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

Он также занимает должность старшего научного сотрудника Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ). Это институт обнародовал в понедельник новый доклад, в котором дал оценку мировым ядерным арсеналам.

"Наш сегодняшний доклад, свидетельствующий о том, что атомные арсеналы мира опять увеличиваются, является напоминанием об особой ответственности ядерных держав за остановку и разворот в обратном направлении их конкуренции в сфере ядерных вооружений", - сказал Кристенсен.

Согласно выводам СИПРИ, ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества ядерных боевых блоков, в 2020 году развернули больше единиц таких вооружений в составе оперативных сил.