{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: ядерные страны несут особую ответственность за остановку наращивания арсеналов

Доклад СИПРИ свидетельствует о том, что атомные арсеналы мира опять увеличиваются, сказал директор информационных проектов ядерной сферы в Федерации американских ученых Ганс Кристенсен

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Ядерные державы несут особую ответственность за прекращение наращивания атомных арсеналов и разоружение. Такое мнение выразил в понедельник, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС итоги саммита НАТО в Брюсселе, директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

Он также занимает должность старшего научного сотрудника Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ). Это институт обнародовал в понедельник новый доклад, в котором дал оценку мировым ядерным арсеналам.

"Наш сегодняшний доклад, свидетельствующий о том, что атомные арсеналы мира опять увеличиваются, является напоминанием об особой ответственности ядерных держав за остановку и разворот в обратном направлении их конкуренции в сфере ядерных вооружений", - сказал Кристенсен.

Согласно выводам СИПРИ, ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества ядерных боевых блоков, в 2020 году развернули больше единиц таких вооружений в составе оперативных сил.

Теги
США
Байден считает, что руководство Республиканской партии США раздроблено
Американский лидер также отметил, что "партия чрезвычайно сократилась в численности"
Читать полностью