Байден обсудил с руководством стран Балтии обязательства НАТО по коллективной обороне

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ходе консультаций с руководством стран Балтии в Брюсселе обсудил обязательства по пятой статье Вашингтонского договора НАТО (о том, что нападение на одного члена организации рассматривается как нападение на всех членов альянса) и устойчивость данных государств перед лицом "угрозы" со стороны России. Об этом сообщил в понедельник в ходе телефонного брифинга представитель американской администрации высокого ранга. Стенограмму беседы распространила пресс-служба Белого дома.

Байден, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эгилс Левитс провели встречу на полях саммита НАТО.

"Президент имел возможность провести с ними разговор, координацию в преддверии его [Байдена] встречи с [президентом России Владимиром] Путиным в среду, чтобы обсудить угрозу со стороны России восточному флангу НАТО, общее обязательство по пятой статье [Вашингтонского договора] и совместную оборону, устойчивость этих стран перед лицом <...> угрозы со стороны России - от киберпространства до провокационных военных учений на границе и информационного противостояния", - сказал чиновник.

Байден, отметил представитель администрации, заявил, что США "ищут стабильных и конструктивных отношений с Россией, но будут отвечать на наносящую ущерб российскую деятельность".