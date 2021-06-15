Байден считает, что руководство Республиканской партии США раздроблено

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Руководство Республиканской партии в настоящее время переживает раскол, а число ее сторонников значительно сократилось. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО президент США Джо Байден.

"Республиканская партия чрезвычайно сократилась в численности. Руководство в Республиканской партии расколото", - сказал он. Байден при этом отметил, что, несмотря на тот факт, что сторонники бывшего президента США республиканца Дональда Трампа составляют "костяк партии", они являются "заметным меньшинством американского народа".

Байден также выразил убеждение в том, что ему и его администрации следует продолжать текущий курс и тогда уже в следующем году даже сторонники республиканцев смогут понять правильность направления, выбранного американской администрацией, в частности в вопросах борьбы с распространением коронавируса, восстановления экономики и развития инфраструктуры. "Важно демонстрировать то, что мы можем прогрессировать и продолжаем прогрессировать, и я думаю, у нас это получится <...>. Доказательство [правильного политического курса] будет месяцев через шесть с настоящего момента", - отметил он.

В 2022 году пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, в настоящее время в Палате представителей большинство удерживают демократы, в Сенате же установился паритет - представители каждой из двух партий занимают по 50 мест. В ходе своего выступления в начале июня на съезде республиканцев Северной Каролины Трамп выразил убеждение, что партия покажет грандиозные результаты на промежуточных выборах, аргументируя это плохой политикой демократов.