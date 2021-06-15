Журналисты в делегации Байдена раскритиковали Белый дом за организацию встречи с Эрдоганом

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Журналисты пресс-пула президента США Джо Байдена, отправившиеся с ним в поездку по Европе, почти два часа ждали, пока смогут попасть на встречу американского лидера с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, получая информацию о работе главы Белого дома на саммите НАТО из Twitter турецкого президента.

Как отмечается в сообщении, распространенном пресс-пулом Байдена, журналистам сообщили, что они смогут снять начало переговоров. Однако на деле они ждали у зала, где должна была проходить встреча, почти два часа - 112 минут. О том, что переговоры начались, они узнали из официального аккаунта президента Турции в Twitter. Американской прессе в результате дали войти в переговорную комнату, когда встреча уже завершалась, и о каких-то открывающих встречу заявлениях не могло идти и речи. Байден, впрочем, сказал, что "встреча была очень хорошей", однако когда кто-то из представителей прессы заметил, что президента не слышно, тот ответил, что ничего и не говорил.

Такая организация работы президентского пула на встрече с иностранным лидером вызвала возмущение американской прессы. "Байден находится за рубежом, чтобы придать импульс борьбе демократии против автократии. Но американская пресса - ключевой элемент работающей демократии - получила меньше возможностей работать, чем при предыдущих администрациях. И вынуждена полагаться на сообщения турецкого правительства в Twitter", - написала, также в Twitter, корреспондент газеты The Washington Post Эшли Паркер во время ожидания у дверей.

Журналист телекомпании СBS Эд о'Киф в Twitter отметил, что "американская пресса ждала у дверей больше часа, вновь столкнувшись с проблемами с доступом после того, как они уже проявились на саммите G7 в выходные, а тем временем турецкий президент уже быстро запостил фотографии со встречи".

Корреспондент СNN Кейтлен Коллинз также сообщила, что прессе пришлось ждать снаружи, в то время как в соцсетях уже появились распространенные офисом Эрдогана фотографии с начала встречи.