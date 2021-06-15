Президент Южной Кореи может посетить Японию во время Олимпиады

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Правительства Японии и Республики Корея обсуждают возможность визита в страну южнокорейского президента Мун Чжэ Ина во время проведения с 23 июля по 8 августа летних Олимпийских игр в Токио. Об этом во вторник сообщила газета Yomiuri.

По данным ее источников, обсуждаемая поездка южнокорейского лидера рассматривается Сеулом как благодарность за визит в 2018 году занимавшего тогда поста премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Республику Корея во время Олимпиады в Пхёнчхане. Кроме того, Мун Чжэ Ин намерен в ходе визита провести первые очные переговоры с нынешним японским премьером Ёсихидэ Сугой. Между тем Токио проявляет осторожность по поводу согласования визита в связи с ухудшением отношений двух стран, подчеркивает Yomiuri.

Отношения между двумя государствами существенно обострились после серии решений сеульских судов о том, что японские корпорации и японское государство должны выплатить компенсации южнокорейским рабочим, которых во время Второй мировой войны принудительно заставляли трудиться в Японии, а также женщинам, насильственно мобилизованным в тот же период в японские армейские бордели. Токио отвергает такие требования, ссылаясь на то, что все финансовые претензии подобного рода были урегулированы еще в 1965 году при установлении двусторонних дипломатических отношений. В ответ Сеул угрожал насильственной конфискацией активов японских компаний в стране.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.