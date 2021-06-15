Спецкоординатор ООН призвал избегать любых провокаций в Иерусалиме

ООН, 15 июня. /ТАСС/. Все стороны палестино-израильского конфликта должны избегать каких-либо провокаций и ответственно подходить к своим действиям. Об этом заявил в понедельник специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд, отметив хрупкость перемирия и возрастающую напряженность в регионе.

"В Иерусалиме вновь усиливается напряженность, это происходит в очень хрупкое и чувствительное для политики и безопасности время, когда ООН и Египет активно занимаются укреплением перемирия. Призываю все причастные стороны действовать ответственно и избегать любых провокаций, которые могут привести к новому витку конфронтации", - написал он в Twitter.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами. За это время в прибрежном анклаве были полностью разрушены около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. Восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребует не менее $350 млн. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин.