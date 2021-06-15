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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Эксперт посоветовала Путину и Байдену установить сроки выработки документа на смену ДСНВ

Бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер также выступила за возобновление переговоров по ограничению ракет средней дальности наземного базирования

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер считает, что президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену необходимо установить для своих команд крайние сроки выработки документа, который должен прийти на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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"Одной из тем повестки [саммита 16 июня в Женеве] будет предварительное обсуждение замены ДСНВ, консультации дипломатов двух стран по этому вопросу скоро ожидаются, - отмечается в статье Готтемюллер, опубликованной в понедельник в газете Politico - <...> Для того чтобы переговорные команды настроились на успех, президенты Байден и Путин должны дать четкие и простые инструкции о том, что конкретно должен охватывать договор и когда он должен быть завершен. Затем они должны отступить и дать переговорщикам делать то, что они умеют лучше всего".

По ее мнению, в новом документе, возможно, будет отражена взаимосвязь между стратегическими наступательными вооружениями и потенциалами ПРО. "Стратегические наступательные вооружения относятся к ядерному оружию, которое запускается с помощью бомбардировщиков, подводных лодок или межконтинентальных ракет наземного базирования. В то время как противоракетная оборона представлена ракетами-перехватчиками и другими технологиями, которые теоретически могут заблокировать ядерное оружие страны от поражения территории противника", - говорится в публикации.

"Переговоры должны включать как системы доставки, в том числе новые ракетные системы [России], <...> так и боеголовки", - считает эксперт, утверждая, что Договор об СНВ не затрагивает напрямую ядерные боеголовки по причине сверхсекретности таких технологий. "Президентам стоит установить крайний срок [выработки договоренности], например конец 2022 года. Сроки важны для переговорщиков", - сказала Готтемюллер, занимавшая в 2012-2016 годах должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. До этого она возглавляла команду американских переговорщиков по выработке СНВ-3.

Говоря о проблематике ПРО, эксперт предложила сторонам обмениваться уведомлениями, информацией о программах, испытаниях для повышения предсказуемости. Готтемюллер также выступила за возобновление переговоров по ограничению ракет средней дальности наземного базирования.

Договор об СНВ

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ на пять лет. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.

В то же время в Москве неоднократно подчеркивали, что в основе будущих договоренностей по стратегической стабильности должно лежать новое уравнение безопасности, в котором учитывались бы все факторы, влияющие на эту сферу, в том числе стратегические оборонительные и стратегические наступательные вооружения в их взаимосвязи, а также стратегические наступательные вооружения в неядерном оснащении, ситуация в космосе и проблематика безопасности информационно-коммуникационных технологий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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