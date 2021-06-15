Эксперт посоветовала Путину и Байдену установить сроки выработки документа на смену ДСНВ

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер считает, что президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену необходимо установить для своих команд крайние сроки выработки документа, который должен прийти на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Одной из тем повестки [саммита 16 июня в Женеве] будет предварительное обсуждение замены ДСНВ, консультации дипломатов двух стран по этому вопросу скоро ожидаются, - отмечается в статье Готтемюллер, опубликованной в понедельник в газете Politico - <...> Для того чтобы переговорные команды настроились на успех, президенты Байден и Путин должны дать четкие и простые инструкции о том, что конкретно должен охватывать договор и когда он должен быть завершен. Затем они должны отступить и дать переговорщикам делать то, что они умеют лучше всего".

По ее мнению, в новом документе, возможно, будет отражена взаимосвязь между стратегическими наступательными вооружениями и потенциалами ПРО. "Стратегические наступательные вооружения относятся к ядерному оружию, которое запускается с помощью бомбардировщиков, подводных лодок или межконтинентальных ракет наземного базирования. В то время как противоракетная оборона представлена ракетами-перехватчиками и другими технологиями, которые теоретически могут заблокировать ядерное оружие страны от поражения территории противника", - говорится в публикации.

"Переговоры должны включать как системы доставки, в том числе новые ракетные системы [России], <...> так и боеголовки", - считает эксперт, утверждая, что Договор об СНВ не затрагивает напрямую ядерные боеголовки по причине сверхсекретности таких технологий. "Президентам стоит установить крайний срок [выработки договоренности], например конец 2022 года. Сроки важны для переговорщиков", - сказала Готтемюллер, занимавшая в 2012-2016 годах должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. До этого она возглавляла команду американских переговорщиков по выработке СНВ-3.

Говоря о проблематике ПРО, эксперт предложила сторонам обмениваться уведомлениями, информацией о программах, испытаниях для повышения предсказуемости. Готтемюллер также выступила за возобновление переговоров по ограничению ракет средней дальности наземного базирования.

Договор об СНВ

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ на пять лет. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.

В то же время в Москве неоднократно подчеркивали, что в основе будущих договоренностей по стратегической стабильности должно лежать новое уравнение безопасности, в котором учитывались бы все факторы, влияющие на эту сферу, в том числе стратегические оборонительные и стратегические наступательные вооружения в их взаимосвязи, а также стратегические наступательные вооружения в неядерном оснащении, ситуация в космосе и проблематика безопасности информационно-коммуникационных технологий.