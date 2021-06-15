На Украине обеспокоены российским законом о репатриации украинцев и белорусов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "последнем сигнале" России перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook.

"Последний сигнал России перед встречей Путин - Байден - поправки в ГД РФ закона о новой паспортизации. Теперь граждане Украины и Беларуси смогут получать паспорта на основе "самоидентификации", - пишет Климкин.

По словам экс-министра, действия России являются попыткой создания на Украине "пятой колонны", которая была бы лояльна к России.

"Фактически создается угроза вмешательства в наши дела в любой момент, а нас, как страну Кремль хочет оставить в серой зоне, а затем дестабилизировать отдельные регионы, где паспортов будет больше", - отметил Климкин.

Ранее депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин ("Единая Россия") внес законопроект о праве на репатриацию для иностранцев, которые относятся к соотечественникам или свободно владеют русским языком. Законопроект описывает порядок подачи документов на репатриацию, применение ее норм в отношении членов семьи репатрианта, оговаривает переезд на постоянное проживание в РФ и порядок получения вида на жительство. Депутат также предложил уточнить понятие "соотечественники", подразумевая под ними "лиц и их потомков, проживающих за пределами территории РФ и относящихся к народам, исторически проживающим на территории РФ". В этот перечень, в частности, должны войти государствообразующий народ (русские), представители белорусского и украинского народов.