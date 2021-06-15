Ученого Сингапура арестовали на два года за шпионаж в пользу Китая

СИНГАПУР, 15 июня. /ТАСС/. Сингапурский ученый был арестован на два года за работу на спецслужбы Китая. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Управления внутренней безопасности республики.

"Диксон Ео (Ео Цзюнь Вэй) сотрудничал с разведывательными структурами иностранного государства, выполняя различные задания, которые давали ему иностранные кураторы, а также получая за это денежное вознаграждение", - указывается в сообщении. Ученый "полностью осознавал, что работает на разведывательные структуры другого государства", отметили в ведомстве. В заявлении указано, что "он был задержан на два года в соответствии с Законом о национальной безопасности".

"Власти Сингапура со всей строгостью относятся к любому, кто вступает в контакты с иностранным правительством и действует в соответствии с указаниями зарубежных государств. Это противоречит национальной безопасности и интересам страны", - подчеркнули в управлении.

40-летний ученый в октябре 2020 года был приговорен американским судом к тюремному заключению за шпионаж в пользу КНР. В конце прошлого года он был депортирован в Сингапур, где был задержан спецслужбами. Ранее он признал себя виновным в том, что при помощи подставной компании занимался сбором конфиденциальной информации о США, которую затем передавал китайским спецслужбам. Он также сообщил, что вел противоправную деятельность в отношении других государств. По данным американских следователей, Ео был завербован в 2015 году во время поездки в Пекин.

Закон о национальной безопасности позволяет задерживать без решения суда на срок до двух лет, президент по представлению министра внутренних дел может продлевать срок заключения несколько раз.