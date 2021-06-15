Эксперт: слова Байдена о коррупции на Украине знаменательны для ее перспектив в НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Заявление президента США Джо Байдена о том, что Украине надо искоренить коррупцию, прежде чем рассчитывать на вступление в НАТО, знаменательно, так как нынешний президент США работал на украинском направлении еще при Бараке Обаме (занимал пост президента США с 2009 по 2017 год) и хорошо знает проблемы Киева. Такое мнение выразила корреспонденту ТАСС в понедельник профессор, заведующая кафедрой политологии Барнард-колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке Кимберли Мартен.

"Как сказал сегодня президент Байден, вопрос членства Украины "остается на будущее". Байден указал, что Украина еще не удовлетворяет критериям членства в НАТО, особенно отметив необходимость для Украины очиститься от коррупции, - отметила она. - Будучи вице-президентом при Бараке Обаме, Байден курировал отношения США и Украины. Это означает, что он хорошо знает имеющиеся вопросы, так что его сегодняшний уклончивый ответ знаменателен. Но также важно, что он добавил, что "мы сделаем все, что можем, чтобы обеспечить для Украины возможность противостоять российской агрессии". Другими словами, Украине не обязательно быть в НАТО, чтобы получать поддержку США".

Пока же, констатировала Мартен, в вопросе членства Украины в НАТО конкретных изменений по итогам прошедшего в Брюсселе саммита не произошло. "Эта возможность остается на столе, но плана действий по членству пока нет, - констатировала Мартен. - Нет каких-либо указаний, что членство Украины было важным пунктом дискуссий на саммите, и мы знаем, что Украина была разочарована тем, что ее не пригласили на встречу".

Участники прошедшего 14 июня саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства. Президент Украины Владимир Зеленский в последние месяцы неоднократно заявлял, что Киев хотел бы дальнейшего движения в этом вопросе. В частности, по его мнению, для Украины настало время получения плана действий по членству в альянсе.