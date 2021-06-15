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Авианосец Ronald Reagan вошел в Южно-Китайское море

Ожидается, что появление американской авианосной группы в этом море, особенно вблизи подконтрольных Китаю островов и в оспариваемых им территориальных водах, вызовет протесты Пекина

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 июня. /ТАСС/. Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan вошла в акваторию Южно-Китайского моря. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой 7-го флота США.

"Авианосная ударная группа Ronald Reagan впервые действует в Южно-Китайском море во время своего развертывания в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группировка кораблей в этом регионе проводит "операции по обеспечению безопасности на море", которые включают полеты авиации, военно-морские маневры и скоординированную тактическую подготовку надводных и воздушных подразделений.

Ожидается, что появление американской авианосной группы в Южно-Китайском море, особенно вблизи подконтрольных Китаю островов и в оспариваемых им территориальных водах, вызовет протесты Пекина. В КНР расценивают усиление военного присутствия США в этом регионе как провокационные действия, подрывающие мир и стабильность. Со своей стороны Вашингтон подчеркивает право действовать в международных водах и обеспечивать "свободу навигации".

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