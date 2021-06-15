Премьеры Вьетнама и Франции договорились о расширении взаимодействия двух стран

ХАНОЙ, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министры Вьетнама и Франции Фам Минь Чинь и Жан Кастекс обсудили в телефонном разговоре вопросы расширения взаимодействия двух стран. Об этом сообщила во вторник газета Nhan Dan.

Как отмечает издание, глава вьетнамского правительства подтвердил, что Франция является одним из ведущих партнеров Вьетнама в Европе, и заверил французского коллегу в том, что Ханой стремится продолжать укреплять традиционные доверительные отношения стратегического партнерства между двумя странами. Стороны договорились о координации деятельности в вопросах восстановления и расширения экономического сотрудничества в постпандемический период, в том числе за счет эффективного выполнения и использования преимуществ соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евросоюзом. Оба премьера также отметили важность скорейшего завершения процесса ратификации соглашения о взаимной защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС.

В предстоящее время Вьетнам и Франция намерены уделить пристальное внимание расширению сотрудничества в таких сферах, как космическое пространство, энергетика, оборона и безопасность.

Главы правительств двух стран также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая проблему Южно-Китайского моря. Вьетнам и Франция договорились продолжить тесное сотрудничество на многосторонних форумах, особенно на площадках Организации Объединенных Наций, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, форума Азия - Европа и Международной организации франкофонии.