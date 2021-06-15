Саммит НАТО как попытка реставрации западного глобализма после Трампа

Саммит НАТО стал центральным в цепочке из трех крупных встреч лидеров ведущих организаций западного мира. Их главная цель - продемонстрировать, что единство глобального Запада с приходом Джо Байдена восстановлено, разногласия времен республиканца Дональда Трампа забыты

Саммит НАТО, прошедший в Брюсселе 14 июня, стал центральным в цепочке из трех крупных встреч лидеров ведущих организаций западного мира, ради которых президент США Джо Байден прилетел в Европу. Они предшествуют его встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. С 11 по 13 июня в Великобритании прошел саммит Группы семи (G7), а 15 июня в Брюсселе проходит саммит ЕС - США. Адекватно оценить итоги саммита НАТО можно, если рассматривать его в комплексе с остальными встречами на высшем уровне. И хотя саммит ЕС - США еще не состоялся, анализ его повестки на фоне двух прошедших встреч на высшем уровне уже позволяет обозначить главные цели и первые результаты этой серии консультаций. Три в одном Группа семи - это своего рода идеологический мозговой центр западного мира, НАТО - главная военно-политическая структура, Евросоюз - экономическая региональная организация, на которую вместе с США приходится до половины мирового ВВП. Таким образом, последовательно проведенные саммиты всех трех этих организаций стали своего рода глобальной сверкой часов государств Запада, причем одновременно во всех сферах: идеологической, военно-политической, экономической, финансовой. Глобальные задачи Главная цель всех трех саммитов - продемонстрировать, что единство глобального Запада с приходом Байдена восстановлено, разногласия времен республиканца Дональда Трампа забыты. Сейчас и европейские лидеры, и американская демократическая администрация заинтересованы в восстановлении трансатлантических отношений, пусть даже для этого придется идти на компромиссы и поступаться некоторыми своими интересами.

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Единство нужно Западу как воздух, если он хочет удержать свое доминирование в мире, в первую очередь - перед лицом Китая. Здесь нужно сделать важную оговорку - Пекин закономерно рассматривается как главный оппонент именно Вашингтоном. В европейских странах эту точку зрения разделяют в первую очередь политики-атлантисты и глобалисты, которые традиционно выступают главными союзниками Америки и которые сегодня занимают ключевые позиции в институтах ЕС. Для европейских политиков, более ориентированных на защиту национальных интересов своих государств, Китай противником не является - это ведущий торговый партнер и крупный источник инвестиций. Впрочем, не они сейчас определяют европейскую повестку. Тема сдерживания Китая стала одной из ключевых в итоговом заявлении саммита G7. Китай был признан источником "системных вызовов" с точки зрения военно-политической безопасности стран НАТО в итоговом документе саммита альянса. Эти коллективные заявления свидетельствуют, что европейские страны вполне готовы присоединиться к США в нынешнем обострении отношений с Пекином. Американский кошмар США и европейские глобалисты сейчас пытаются избежать худшего для них геополитического сценария: союза ведущего военного конкурента США - России - с ведущим экономическим конкурентом Китаем, который, к тому же, быстро наращивает свою военную мощь. Не случайно в итоговом документе саммита НАТО выражается озабоченность по поводу совместных военных учений России и Китая, а на саммите ЕС - США предполагается согласовать специальные форматы консультаций для координации внешней политики Брюсселя и Вашингтона в отношении Китая и России. Против медведя и дракона США считают, что, имея под рукой поддержку НАТО и, как следствие, огромные возможности проецирования сил на границах России, они способны поддерживать стабильный военный баланс в отношениях с РФ. С другой стороны, отказавшись от торгового противостояния с ЕС, прекратив торговые войны эпохи Трампа, а также приняв нерыночные механизмы по ограничению торгового, инвестиционного и технологического влияния Китая на европейский и китайский рынки, США, ЕС и другие страны коллективного Запада, включая Великобританию, Австралию, Канаду, Японию (западная страна с геополитической точки зрения), смогут еще достаточно долго экономически противостоять Китаю. И именно об этом Байден намерен говорить на саммите с ЕС: прекращение развязанных Трампом торговых войн по стали и алюминию, разрешение почти 20-летнего торгового спора между "Боингом" и "Эрбасом", обсуждение экологической повестки, включая возможное введение сборов на товары, произведенные странами с повышенными выбросами парниковых газов, защита стратегических секторов экономики от инвестиций со стороны других государств. Координация внешней политики с ЕС, а также со странами-партнерами, направленная на усиление конкуренции с Китаем за влияние в мире. Инерция противостояния Именно в этой геополитической парадигме кроется главное противоречие, с которым Запад в целом и в первую очередь США столкнулись сейчас в отношении России. Инерция противостояния и санкций, которую Брюссель и Вашингтон набрали с 2014 года, не дает им сделать разворот и нормализовать отношения с Россией, чтобы хотя бы попытаться не допустить продолжения сближения Москвы и Пекина.

В Белом доме это вполне осознают, поэтому, видимо, пытаются добиться более скромных результатов - если не перетянуть Москву на свою сторону, то как минимум заморозить деградацию отношений, а возможно, и добиться хотя бы ограниченной разрядки. Цель - не допустить глубокого сближения России и Китая в военно-политической и экономической сферах. Предложить России некий компромисс, чтобы удержать ее от движения в этом направлении. Пусть обе страны остаются оппонентами США, но при этом не объединяют свои усилия. Естественно, интенсивную игру в этом направлении США ведут и в Азии, однако это отдельная история. Многие эксперты отмечают, что в преддверии переговоров президентов США и России в Женеве риторика западных лидеров и, в частности, самого Байдена в адрес России заметно смягчилась, да и в итоговом заявлении саммита G7 антироссийская риторика могла быть заметно жестче. С саммитом НАТО сложнее - изначально созданная против России военно-политическая структура с очень жестко структурированной бюрократической терминологией не может серьезно изменить свой дискурс в адрес России. Поэтому в итоговом документе саммита НАТО про Россию не сказано ничего принципиально нового, просто скрупулезно собран весь набор старых претензий и обвинений и оставлена в силе базовая рекомендация, которой НАТО придерживается уже семь лет - продолжать одновременно диалог по интересующим альянс вопросам, при этом укрепляя свою оборонную мощь для более эффективного сдерживания России. Разменные монеты Что касается отношений с Украиной и Грузией или давления на Белоруссию, то по этим темам на саммитах не было сказано буквально ни единого нового слова. Итоговое заявление саммита НАТО практически повторяет тезисы 2014 года. Альянс поддерживает суверенитет, территориальную целостность и перспективу членства, которое станет возможно, когда эти страны будут удовлетворять критериям для вступления, но не определяет никаких сроков для этого. Выступает в поддержку реформ и борьбы с коррупцией и призывает Россию "прекратить дестабилизацию этих регионов".

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По Белоруссии оба саммита также скрупулезно повторили старые тезисы - обвинения в гонениях на оппозицию, требования освободить всех задержанных, жесткую критику в связи с экстренной посадкой борта Ryanair в Минске и поддержку гражданскому обществу. Складывается впечатление, что эти темы в сознании западных лидеров зависли в замороженном состоянии в ожидании внешнего импульса. Или в качестве карт для геополитической игры с Россией. Подводя итоги И США, и европейские страны в полной мере осознали, что современный мир стремительно меняется и им нужно предпринимать активные действия, чтобы оставаться на плаву. Администрация Трампа, понимая это, пыталась обеспечить благосостояние в первую очередь Америки, пусть даже за счет своих собственных союзников. Чем напугала европейскую элиту буквально до ступора.

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