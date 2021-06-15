В миссии КНР при ЕС призвали прекратить преувеличивать "теорию китайской угрозы"

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Китай призвал НАТО рационально взглянуть на развитие страны и перестать раздувать "теорию китайской угрозы". Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении миссии КНР при ЕС.

"Китай призывает НАТО рационально взглянуть на развитие КНР, перестать раздувать "теорию китайской угрозы" в любых формах", - сказано в заявлении. "Китай призывает НАТО не использовать законные права и интересы КНР в качестве предлога для манипулирования политикой блока, искусственного создания противостояния и стимулирования геополитического соперничества", - отметили в китайской дипмиссии.

Китайская сторона также подчеркнула, что НАТО следует "тратить больше усилий для продвижения верного пути диалога и сотрудничества, предпринимать больше действий, которые по истине способствуют поддержанию международной и региональной стабильности и безопасности".

В понедельник лидеры 30 стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе впервые в истории определили Китай как потенциальную угрозу для безопасности альянса. В качестве новой тенденции в развитии организации зафиксировано намерение заняться сдерживанием Китая. Как отмечается в итоговом заявлении саммита, "растущее влияние Китая и его международная политика" находятся на четвертом месте в списке угроз безопасности альянса. В НАТО считают, что "Китай создает серьезные риски в области телекоммуникаций, в аэрокосмической сфере и в киберпространстве", альянс особенно обеспокоен "сотрудничеством Китая с Россией в военной сфере, участием КНР в учениях, которые РФ проводит в Евро-Атлантическом регионе".

Вместе с тем НАТО намерена поддерживать с Китаем "конструктивный диалог, где это возможно", в частности по борьбе с глобальным потеплением.