Депутат фракции ОПЗЖ заявил, что Медведчук обжаловал в ЕСПЧ действия украинских властей

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на незаконные действия украинской власти, обвинив в политической мотивации его уголовного дела. Об этом во вторник сообщил депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Виктор Медведчук обжаловал в ЕСПЧ незаконные действия украинской власти. Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность в том, что решение ЕСПЧ будет положительным. "Принимая во внимание последнее заявление Верховного комиссара ООН по правам человека о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов", - пояснил Кузьмин.

"Как несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству", - добавил он. Депутат также отметил, что обращение может быть рассмотрено в приоритетном порядке и решения долго ждать не придется.

Обвинения в адрес Медведчука на Украине

11 мая правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы.

Сам политик назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Он заявил, что исполнит решение суда, хотя и не согласен с ним.

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в статью 80 Конституции Украины, в соответствии с которыми народные депутаты утратили неприкосновенность. С этого момента для задержания, ареста или привлечения депутата к уголовной ответственности не требуется согласие Верховной рады. Ходатайства о разрешении на задержание, меру пресечения (содержании под стражей домашний арест) и проведение следственных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о применении санкций сроком на пять лет против оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne, ЗИК и их владельца, депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака.