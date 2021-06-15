Байден поднимет вопрос об освобождении Уилана на встрече с Путиным в Женеве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен поднять вопрос об освобождении американского гражданина Пола Уилана, осужденного за шпионаж против России, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Об этом заявил временный поверенный в делах США в РФ Барт Горман.

"Сегодня исполняется 900 дней тюремного заключения гражданина США Пола Уилана. Президент США планирует поднять этот важный вопрос перед президентом Путиным на двустороннем американо-российском саммите в Женеве. Пора Полу вернуться домой, в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном в Twitter-аккаунте посольства.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.