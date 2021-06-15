В Ryanair заявили, что доклад ICAO по инциденту с самолетом представят в ближайшие недели

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Итоги расследования инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, проводимого Международной организацией гражданской авиации (ICAO), будут обнародованы в ближайшие две недели. Об этом во вторник заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири, выступая в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании.

"Инцидент с посадкой самолета в Минске в настоящее время расследуется ICAO. Мы отправили наш итоговый доклад по произошедшему польским авиационным властям. Они вместе с литовскими и ирландскими авиационными властями направят данные доклада в ICAO. В настоящий момент я не хотел бы высказывать предположения, к какому выводу придет ICAO. Их выводы будут обнародованы в ближайшие две недели", - сказал О'Лири.

Пилот самолета Ryanair "не мог поступить иначе" после получения сигнала от белорусских властей об угрозе взрыва, считает О'Лири.

"На пилота оказывали серьезное давление. Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако ему не предоставили другую альтернативу, заявив, что можно сесть только в Минске. После того как диспетчерская служба аэропорта в Минске повторила, что не может связаться с операционным центром Ryanair, пилот уточнил, какой уровень угрозы [взрыва]. Диспетчерская служба аэропорта в Минске подтвердила, что речь идет о красном [максимальном] уровне угрозы. Таким образом, он не мог поступить иначе", - сказал О'Лири.

О'Лири не смог подтвердить сообщения о том, что письмо об угрозе взрыва самолета, совершившего экстренную посадку в Минске, поступило уже после его разворота в аэропорт белорусской столицы.

"Были спекуляции в СМИ о том, что письмо об угрозе взрыва поступило на почтовый ящик спустя полчаса после того, как диспетчерская служба [аэропорта в Минске] впервые связалась с экипажем самолета. Я пока не могу подтвердить эти сообщения. Это станет ясно после публикации доклада Международной организации гражданской авиации", - отметил О'Лири, выступая в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании.