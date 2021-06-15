Зеленский заявил, что Украина не намерена "просить" принять ее в НАТО

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Украина считает, что заслуживает быть полноправным членом НАТО и не должна просить принять ее в альянс, а рассчитывает получить приглашение. Об этом заявил во вторник президент страны Владимир Зеленский, комментируя итоги состоявшегося в понедельник саммита НАТО.

"Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в альянсе, [быть] среди мощных стран. Нас нужно приглашать - я считаю, что это честно. Мы не должны просить", - сказал он, беседуя с журналистами на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что Украина приложила много усилий для того, чтобы лидеры НАТО подтвердили перспективы принятия страны в альянс. "Наши военные демонстрируют прочность и мощность армии, она готова защищать. Я об этом говорил с лидерами [стран - членов НАТО], приглашал их в Донбасс, чтобы они увидели уровень. Мы достойны быть членами альянса, если альянс видит Украину среди членов НАТО не за кулисами, а за столом", - заключил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя итоги саммита НАТО, заявил, что Украина провела достаточно реформ и хотела бы получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО в 2022 году.

Участники прошедшего 14 июня саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им Планов действий для членства. Президент Украины Владимир Зеленский в последние месяцы неоднократно заявлял, что Киев хотел бы дальнейшего движения в этом вопросе. В частности, по его мнению, для Украины настало время получения Плана действий по членству в альянсе.