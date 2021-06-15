С прицелом на Россию, с Китаем на уме. Мировые СМИ о саммите НАТО

Мировая пресса оценила прошедший в Брюсселе саммит НАТО и во многом сошлась на том, что альянсу предварительно удалось оставить в стороне внутренние разногласия. Участники встречи по-прежнему считают Россию основной угрозой для Запада, хотя отдельные страны уже готовы передать этот "титул" Китаю. Мы собрали мнения иностранных СМИ о саммите НАТО и приводим самые интересные высказывания зарубежных журналистов. США The New York Times: "Некоторые лидеры НАТО, как сообщалось, выражали беспокойство из-за того, что даже если Байден просто встретится с российским президентом, то это будет выглядеть так, будто он награждает Россию... Скептики говорят, что новый президент США нацелен, прежде всего, на вызовы, исходящие от Китая, и поэтому может не заметить опасного сближения с силой, которую многие европейские лидеры считают главной угрозой.

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Лидеры НАТО обычно предпринимают все усилия, чтобы подстроиться под стратегические приоритеты самого сильного члена группы — США. Но вопрос Китая более проблематичен, потому что НАТО — это региональный военный альянс Европы и Северной Америки. Его главной проблемой остается ставшая вновь агрессивной Россия, а не далекий Китай". The Wall Street Journal: "Несмотря на воссозданную атмосферу учтивости между союзниками, споры насчет того, как сбалансировать новые угрозы со стороны Китая с более традиционными вызовами со стороны России, а также как отвечать на угрозы в таких новых сферах, как киберпространство и космос, не утихают. Противоречивая роль Турции в альянсе также нависла над мероприятием... В опубликованном в понедельник пространном 79-страничном коммюнике Китай упоминается около десяти раз, и это является резким изменением по сравнению с предыдущими саммитами НАТО, когда Пекин почти не упоминался. При этом Россия остается главной обеспокоенностью для стран НАТО, на нее есть более 60 отсылок в коммюнике, в котором критикуется наращивание Москвой военной мощи, дезинформации и кибернетических атак, направленных на Запад... Байден пытается создать коалицию демократий для противостояния китайскому влиянию в мире. Однако среди европейских союзников НАТО присутствует некоторый скепсис насчет возможной роли военного альянса".

Европейские столицы не хотят быть втянутыми в конфронтацию между Соединенными Штатами и Китаем

The Washington Post: "На встрече за закрытыми дверями лидеры стран НАТО в основном оставили в стороне сохраняющиеся разногласия. По словам двух должностных лиц, присутствовавших на переговорах, почти все лидеры в своих коротких выступлениях выразили восторг от того, что США "вернулись" (в Европу). Это признак того, что первая зарубежная поездка Джо Байдена в качестве президента, возможно, привела к успеху в деле поддержки европейских союзников... В результате переговоров альянс решил активизировать усилия по противодействию Пекину после того, как в течение многих лет Китаю практически не уделялось внимание. Байден неоднократно рассматривал экзистенциальную борьбу нынешнего поколения как борьбу между демократиями и автократиями, такими как Китай и Россия, и он подтвердил эту обеспокоенность на пресс-конференции в Великобритании перед отлетом в Брюссель... Хотя лидеры стран НАТО подписались под более резкими формулировками в отношении Китая, остались разногласия по поводу наиболее эффективной роли организации, которая традиционно фокусируется на России и прямых угрозах для стран НАТО, таких как терроризм. Всего несколько лет назад разговоры о Пекине в НАТО практически не велись. Даже поднимать этот вопрос в коридорах НАТО было табу, поскольку некоторые члены альянса опасались, что это приведет к тому, что отношения с Китаем попадут в рамки противостояния сверхдержав времен холодной войны. Но Китай стал более агрессивным на мировой арене, а Вашингтон стал более воинственным по отношению к Пекину. Дональд Трамп подтолкнул организацию к более конфронтационному поведению. Байден продолжил эти усилия... Но не все страны НАТО полностью поддерживают идею более решительного противостояния Китаю. У некоторых из них, например Венгрии, налажены дружеские отношения с Китаем, и они стремятся получить инвестиции из Пекина. Другие, такие как Германия, занимают промежуточную позицию, считая, что существует баланс между необходимостью сотрудничать с Пекином в борьбе с изменением климата и необходимостью сдерживать его глобальные амбиции. Третьи опасаются, что чрезмерное внимание к Китаю может отвлечь от исторически главной миссии альянса — защиты от России. На саммите G7 вопрос о том, насколько решительно следует критиковать Китай, также оставался предметом разногласий: Германия, Италия и Япония выразили нежелание заходить так далеко, как надеялась администрация Байдена.

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Самые острые дискуссии на встрече были с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в 2019 году заявил о "смерти мозга" НАТО при Трампе. Макрон занял жесткую позицию против увеличения финансирования операций НАТО... В итоге они все же согласились нарастить бюджет, но отложить решение по окончательным цифрам на более поздний срок. После этого Макрон пожал плечами, сказав, что лидеры признали его стремление к "стратегической автономии" Европы, и что, в конце концов, "мне этого достаточно"... Лидеры согласились, что пятая статья, которая гласит, что нападение на одну страну альянса является нападением на всех, может быть применена к кибератакам... Это становится все более сложной задачей для администрации Байдена, которая угрожала ответными мерами на атаки киберпреступников из России, но до сих пор не объявила о конкретных шагах". Politico: "Президент Украины Владимир Зеленский написал днем в Twitter, что Украина "станет членом НАТО". Громкое заявление, воспринятое некоторыми как то, что Украина немедленно присоединится к альянсу... Однако альянс лишь подтвердил обязательство, взятое на себя в 2008 году: Украина однажды станет членом организации. Джо Байден позднее указал на пресс-конференции, что Украина еще не соответствует критериям членства. В итоговом коммюнике страны НАТО не стали называть Китай угрозой, но и не скрывали свою обеспокоенность, отметив "системную конкуренцию со стороны агрессивных и авторитарных держав". Они подвергли прямой критике Россию, заявив, что она активизировала гибридные операции против союзников и партнеров по НАТО". Associated Press: "Жесткие слова Байдена о России и его дружеское взаимодействие с союзниками по НАТО показали резкую смену тональности и подчеркнули прежнюю приверженность США альянсу 30 стран, которая была проигнорирована его предшественником Дональдом Трампом. Байден сказал, что во время переговоров с лидерами НАТО относительно запланированной встречи с Путиным все поддерживали его планы оказать давление на российского лидера, остановить идущие из России кибератаки на Запад, положить конец жесткому преследованию политических диссидентов и прекратить вмешательство в выборы за пределами своих границ". CNN: "Китай вполне можно назвать политической идеей фикс для Вашингтона. Так что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Байден захочет получить взамен восстановления трансатлантических связей, разрушенных при Трампе... Но европейцы пока еще колеблются и не хотят оказаться втянутыми США в эту драку. Представители администрации сообщили, что Германия и Италия опасались, что Китай может счесть формулировки коммюнике провокационными... Неудивительно, что в Пекине на все это отреагировали соответствующим образом, и представители властей там уже намекают, что увеличивающиеся расхождения между тем, как к Китаю относятся в Европе и США, могут стать целью, по которой будет бить китайская дипломатия. А что касается страхов спровоцировать Китай, то этот поезд уже ушел". NPR: "Президент Байден заявил в преддверии встречи с российским президентом, что не концентрирует внимание на том, может ли он "доверять" ему. По словам Байдена, он надеется найти сферы, в которых сможет работать с Владимиром Путиным, одновременно очерчивая красные линии в других областях. Байден пообщался с журналистами после переговоров с союзниками по НАТО в Брюсселе. Он отметил, что обсудил тему предстоящего американо-российского саммита с членами альянса и что лидеры поддержали его стремление идти на контакт с Путиным. Байден неоднократно повторял, что стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. В понедельник он охарактеризовал Путина как "жесткого" и "умного" (политического деятеля), а также назвал его "достойным соперником"... Байден подчеркнул, что будет отстаивать на встрече (с Путиным) интересы Украины. Тем не менее он добавил, что Украина пока не отвечает критериям членства в НАТО, указав, что стране все еще необходимо решить проблемы коррупции". Канада Canadian Press: "Премьер-министр Канады (Джастин Трюдо) на встрече с политическими и военными союзниками подчеркнул необходимость выступить единым фронтом против России, Китая и общей угрозы авторитаризма. Некоторые лидеры обратили внимание, что в ходе этого саммита у них возникло новое чувство единства, которое Трюдо назвал "интересным" периодом в жизни НАТО... Трюдо на саммите заявил, что произошел геополитический сдвиг, так как в мире наблюдается подъем авторитаризма. Он добавил, что союзники по НАТО в этой связи должны продемонстрировать, что существуют альтернативы, как выразился премьер-министр, политике "сильной руки", которую используют такие страны, как Китай. Трюдо также добавил, что в настоящее время РФ плохо взаимодействует со странами НАТО и действует более разрушительно, чего не наблюдалось в последние десятилетия". Великобритания Financial Times: "В связи с растущей обеспокоенностью Запада по поводу военных амбиций Пекина лидеры стран НАТО предостерегли, что Китай представляет "системные вызовы" для международного порядка, основанного на правилах. Собравшиеся в понедельник в Брюсселе члены трансатлантического альянса в своем коммюнике назвали дезинформацию, военное сотрудничество Китая с Россией и быстрое расширение ядерного арсенала КНР частью угрозы. Твердость этого заявления показала, насколько сильно ухудшились отношения между Западом и Пекином за полтора года, прошедших с момента последней встречи стран НАТО".

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The Times: "Союзники по НАТО договорились защищать друг друга в случае начала войны в космосе на фоне опасений, что там может возникнуть новая линия фронта, поскольку Китай и Россия активизируют испытания противоспутникового оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любое нападение на спутники или другие космические объекты может привести к задействованию пятой статьи Североатлантического договора, предусматривающей коллективный военный ответ. Государства — члены НАТО впервые официально согласились с тем, что такие атаки могут нанести такой же ущерб, как и нападение с применением обычных вооружений". The Daily Telegraph: "В декабре 2019 года космос был также объявлен НАТО операционной средой альянса. Около 2 тыс. спутников находятся на орбите, из которых более половины управляются странами НАТО. Военное командование использует некоторые из спутников для того, чтобы осуществлять навигацию, коммуникацию, делиться разведданными и отслеживать ракетные пуски, а гражданское население использует их для всего — от мобильной связи для банковских услуг и просмотра прогноза погоды… Сосредоточение внимания на Пекине можно будет рассматривать как победу для администрации Байдена, которая оказывала давление на других лидеров, чтобы адаптировать возможности НАТО для противодействия Китаю, в то время как европейские лидеры больше обеспокоены угрозой со стороны Москвы". Германия Volksstimme: "На фоне четкой нацеленности на Восток заверения генсека НАТО Йенса Столтенберга в том, что Китай не враг, являются пустыми фразами. Они лишь демонстрируют некоторую беспомощность: военные амбиции не должны навредить тесным экономическим связям с Поднебесной. Но именно это и происходит". Hannoversche Allgemeine Zeitung: "Давно уже в штаб-квартире НАТО настроение не было таким хорошим, как на нынешнем саммите. Два года назад Эмманюэль Макрон констатировал у альянса "смерть мозга", но сейчас блок выглядит более чем жизнеспособным. Есть всеобщее согласие относительно концепции развития "НАТО-2030". Но НАТО не может позволить себе потратить целое десятилетие, чтобы начать воплощать задуманное в жизнь. С точки зрения стратегического планирования и технологий перед альянсом появились большие вызовы. Он уже сейчас должен начать действовать быстрее". Neue Presse: "Самое главное заключается в том, что этот саммит НАТО войдет в историю как успешный. После предыдущих встреч поводы для триумфа были скорее у президента России Владимира Путина, на этот же раз выиграли члены НАТО. Альянс демонстрирует себя как живой и нацеленный на реформы организм, его участники могут смотреть в будущее со все большей уверенностью". Франция France Info: "Нет сомнения в том, что США встревожены ростом экономической и военной мощи Китая. Это реальность. И в течение нескольких ближайших лет Китай обгонит в экономическом плане Соединенные Штаты. Но европейцы не вступят в новый цикл холодной войны, потому что Китай не только системный конкурент Евросоюза, но также и крупный экономический партнер. Первый торговый партнер Германии — это Китай. Поэтому трудно представить себе, что Германия может согласиться на воссоздание ситуации холодной войны с Китаем. Это касается также Италии, Франции и ряда других стран...

Чем больше пытаются отдалить Китай от международной системы и чем больше давления оказывают на Россию, тем больше эти страны будут сближаться

"И однажды между ними сложится настоящий альянс. Это возвращение реальной политики". Ouest France: "В условиях, когда Россия не ведет себя так, как хотели бы в НАТО, альянс, собравшийся в понедельник на саммит, сохраняет единство. И, по словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, Россия не сможет его расколоть. Однако лишь 11 из 30 стран — участниц НАТО расходуют на оборону по крайней мере 2% ВВП. Европа стала более уязвимой после выхода США в период президентства Трампа из ряда договоров, заключенных с Москвой в области контроля над вооружениями. Европейцы, которые не хотят, чтобы их территория стала местом жертвоприношения в случае конфликта между Россией и США, требуют привлечения их к переговорам по контролю над вооружениями. Но Китай, безусловно, окажется там раньше". France Presse: "Лидеры стран НАТО очертили президенту России Владимиру Путину "красные линии" перед его встречей с Джо Байденом и заявили о решимости выступить единым фронтом перед лицом настойчивого проникновения Китая в Европу... Принятое по итогам саммита заявление отражает обеспокоенность союзников по НАТО такими проблемами, как действия России и Китая, возникновение новых угроз в космосе и киберпространстве, терроризм, усиление авторитарных режимов... Президенту США Джо Байдену, который участвовал в первом для него саммите НАТО со времени избрания на этот пост, предстоит в среду встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве. Это станет для него последним этапом долгого европейского вояжа, включавшего в себя саммит Группы семи в Великобритании, за которым последовал саммит НАТО в Брюсселе и там же саммит с представителями институтов Евросоюза". Les Echos: "Саммит НАТО стал крупной победой американской дипломатии... Однако это возвращение США в систему многосторонних отношений может дорого обойтись европейцам. Потому что теперь НАТО не только организует сдерживающие действия в отношении России, но и указывает на появление нового потенциального противника — Китая... В течение нескольких недель американские дипломаты вели упорную закулисную борьбу за формулировку, которая должна была быть использована в заключительном коммюнике в отношении Китая. И теперь очевидно, что они одержали полную победу. Действительно, вызывает беспокойство то, что Китай занимает все новые острова и порты, что он стремится стать ведущей космической державой, наращивать свой ядерный арсенал. Однако для европейцев до этого он был прежде всего торговым партнером". Италия Corriere della sera: "Итоговое заявление участников саммита НАТО похоже на фотокопию предложений Джо Байдена. Впервые Китай назван представляющим риски для коллективной безопасности. Россия остается военной угрозой номер один. Как и объявляли американцы, расширяется поле деятельности альянса при более обширной трактовке пятой статьи. Все союзники должны приходить на помощь тому, кто подвергается нападению не только военному или террористическому, но и гибридному, что подразумевает кибернападения, атаки в космосе, кампании по дезинформации. Каждый случай следует рассматривать по отдельности.

Дональд Трамп поставил под вопрос механизм взаимопомощи, посеяв опасения в первую очередь на восточноевропейских рубежах. Байден вернул традицию "священной неприкосновенности пятой статьи". И заверил в этом в ходе двусторонних встреч лидеров Литвы, Латвии и Эстонии". La Stampa: "Саммит должен был переориентировать НАТО, сместив акценты на Китай. В целом это произошло, поскольку в итоговом заявлении страна была названа "вызовом" альянсу. Однако гораздо более жесткий тон был использован по отношению к первоначальному врагу (России). Все "агрессивные действия" будут учитываться для сдерживания этой угрозы, вплоть до применения пятой статьи о коллективной обороне в случае кибератак". Греция Naftemporiki: "Это был первый саммит НАТО, на котором присутствовал президент США Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп отзывался унизительно об этой международной организации. Новый президент США призвал других лидеров противостоять авторитаризму и растущей военной мощи Китая, сместив акцент в Североатлантическом альянсе, созданном для защиты Европы от Советского Союза во время холодной войны". Турция Daily sabah: "Легко можно сказать, что встреча Эрдогана и Байдена на саммите НАТО — это ключевой индикатор внешней политики США и их союзников в контексте их отношений с Турцией... В течение последнего десятилетия авторы внешней политики США использовали угрозы санкциями, чтобы заставить Турцию делать то, что хочет Вашингтон. Но ряд вопросов, включая С-400, не ушел после введения санкций. С первого дня президентства Байдена все взгляды были прикованы к его администрации и ее амбициозной повестке возрождения дипломатии, а также тому, сможет ли она работать вместе с Турцией, чтобы решить проблему С-400". Sozcu: "Ожидалось, что на критически важной встрече президента Эрдогана с Байденом будет поднят вопрос о "геноциде армян". Перед переговорами Эрдоган говорил, что обсудит этот вопрос, и по окончании переговоров у него перед камерами спросили об этом. Удивил его ответ. "Слава богу, вообще не обсуждали это", — сказал он". Япония NHK: "Страны НАТО в своем заявлении не только уделили внимание выработке подхода к Китаю, но и продемонстрировали курс на укрепление сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, Республику Корея и Австралию". Nikkei shimbun: "Президент США Джо Байден на пресс-конференции по завершении саммита НАТО назвал альянс надежной основой, на которой может строиться коллективная безопасность и общее процветание его участников. Тем самым он продемонстрировал веру в сотрудничество США и Европы, которое столкнулось с трудностями во времена его предшественника Дональда Трампа". Китай China Daily: "Лидеры стран альянса завершили в понедельник саммит в Брюсселе, указав пальцем на Россию и Китай, а также пообещав укреплять своей военный потенциал. Слова о России были гораздо жестче, чем о Китае. НАТО обвинила Россию в продолжающемся нарушении ценностей, принципов, доверия и обязательств, изложенных в документах, которые лежат в основе отношений между НАТО и РФ. Вместе с тем в заявлении по итогам саммита отмечается, что НАТО продолжает стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда поведение и действия РФ делают это возможным. Что касается Китая, то генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не рассматривает КНР в качестве противника". Global Times: "Президент США Джо Байден отправился в Европу с занимающей его ум идеей сдерживания Китая. Однако у США и Европы разные взгляды и чувства в отношении быстрого роста влияния КНР. Эти противоречия между ними переместились с саммита G7 на саммит НАТО. Его проведение можно рассматривать как ключевой момент в отношении США и Европы к Китаю в сфере безопасности. Вашингтон приподнял занавес для кампании политической мобилизации, чтобы использовать НАТО для стратегической конкуренции с КНР в то время, как большинство стран НАТО хотят урегулировать разногласия с Китаем политическими и дипломатическими средствами". Индия Times of India: "Лидеры НАТО в принятом коммюнике предупредили, что Китай представляет собой "вызов" для альянса, заняв силовую позицию по отношению к Пекину. Джо Байден призвал своих коллег по НАТО противостоять авторитаризму Китая и его растущей военной мощи — это изменение целей альянса, созданного для защиты Европы от Советского Союза во время холодной войны". Республика Корея Hankook Ilbo: "Участники саммита указали, что сотрудничество Китая в военной сфере с Россией, причастность к кибератакам, а также укрепление его военно-морских сил представляет угрозу НАТО. Они напрямую не назвали КНР "противником", однако высказали обеспокоенность". News1: "Похоже, что НАТО, изначально создававшаяся для противодействия Советскому Союзу и сдерживания коммунизма, сейчас пытается расширить функции и охватить своим влиянием Индо-Тихоокеанский регион. Очевидны также попытки создания азиатской версии НАТО, то есть системы коллективной безопасности, направленной против Китая". Австралия The Australian: "В течение последнего десятилетия неустанно велись разговоры о создании так называемого азиатского НАТО. Однако никаких шагов в этом направлении предпринято не было, потому что НАТО казалась очень неудобной структурой для Азии. Европейцы не хотели вкладывать деньги в регион, далекий от их основных интересов.

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