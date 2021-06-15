СМИ: Эрдоган прибыл в Шушу для подписания соглашения по Нагорному Карабаху

АНКАРА, 15 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник в город Шуша в Нагорном Карабахе, где подпишет с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым межгосударственное соглашение, касающееся этого региона. Об этом сообщает телеканал TRT.

Автоколонна турецкого лидера, в составе которой он и прибыл в этот город из Баку с заездом в Физулинский район, насчитывает более 30 машин. Путь занял около пяти часов. Ожидается, что после торжественной встречи и официальной части Алиев проведет для Эрдогана экскурсию по Шуше.

Как отмечает агентство Anadolu, визит в Шушу - это первая в истории поездка турецкого лидера на территорию Нагорного Карабаха, и она несет символическое значение. Планирующиеся к подписанию документы касаются сотрудничества в восстановлении инфраструктуры Карабаха, жилой застройки, а также стороны заключат ряд договоренностей в экономике и политической сфере.

Эрдоган прибыл с официальным двухдневным визитом в Азербайджан поздно вечером по окончании саммита НАТО в Брюсселе 14 июня. В программе турецкого лидера помимо посещения Шуши выступление в парламенте Азербайджана и совместный с Алиевым просмотр футбольного матча Евро-2020 с участием турецкой сборной.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. 7 мая нынешнего года Алиев подписал распоряжение об объявлении города Шуша, перешедшего под контроль Баку после боевых действий в Карабахе, культурной столицей страны. В следующем году планируется отметить 270-летие города, который был основан в 1752 году Панах Али-ханом.