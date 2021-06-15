Сейм Литвы принял резолюцию с требованием к РФ компенсации за "советскую оккупацию"

ВИЛЬНЮС, 15 июня. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы принял резолюцию с требованием к РФ компенсации за ущерб, который якобы был понесен республикой в период, именуемый литовскими политиками "советской оккупацией". За это во вторник на пленарном заседании проголосовали 103 депутата при трех воздержавшихся и одном выступившем против.

"Парламент констатирует необходимость требовать возмещения ущерба от Российской Федерации как правопреемника СССР", - отмечается в документе.

Как утверждается в резолюции, в РФ якобы распространяется дезинформация об исторических событиях и отрицаются факт "советской оккупации" и нанесенный ущерб. Принятие документа приурочено к 80-летия начала в июне 1941 года сталинских высылок из Литвы, которая в 1940 году вошла в состав СССР.

Принятая парламентом резолюция носит характер политической декларации и не является документом, обязующим власти республики к каким-либо действиям.

Такие заявления периодически оглашаются литовскими политиками. В 2000 году Сейм принял специальный закон, обязывающий власти требовать от России возмещения ущерба. В Вильнюсе утверждали, что Литва могла бы выставить РФ счет на $30 млрд. Согласно проведенным тогда социологическим опросам, более 80% респондентов не верили, что Вильнюсу удастся реализовать закон 2000 года в какой бы то ни было - моральной или материальной - форме.

Как неоднократно заявляли российские официальные лица, РФ не согласна с термином "оккупация" применительно к нахождению Литвы и других стран Балтии в составе СССР и не считает возможным вести речь о каких-либо компенсациях.