В Литве заявили, что подозреваемых по делу о посадке в Минске самолета Ryanair пока нет

ВИЛЬНЮС, 15 июня. /ТАСС/. Подозреваемые по делу, связанному с вынужденной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, пока не установлены. Об этом во вторник сообщила журналистам генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.

"Следствие ведется достаточно интенсивно, однако подозреваемых в его рамках пока нет", - сказала она.

Для проведения следствия создана объединенная рабочая группа с польскими коллегами, так как в этой стране был зарегистрирован севший в Минске лайнер. "Еще в некоторые страны направлены европейские следственные ордера, сотрудничаем также с Ryanair, хотя хотелось бы большей готовности авиакомпании идти навстречу", - утверждала генеральный прокурор Литвы.