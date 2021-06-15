В Швеции быстро растет число инфицированных индийским штаммом коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 15 июня. /ТАСС/. Количество зарегистрированных случаев индийского штамма коронавируса (вариант "Дельта" по новой классификации ВОЗ) за пять дней увеличилось в Швеции как минимум на 70%. Об этом во вторник сообщает газета Aftonbladet .

Проведенный изданием обзор статистики региональных отделений инфекционного контроля показывает, что количество случаев заражения этим вариантом вырос с 71 в четверг до 121 случая в понедельник.

"Этот вирус удивлял нас раньше, и есть риск, что это повторится снова", - прокомментировал врач по инфекционному контролю региона Готланд Мария Амер. Растущее число случаев индийского штамма коронавируса в Швеции беспокоит государственного эпидемиолога Андерса Тегнеля. На вопрос агентства ТТ, может ли этот вариант быть опаснее других, он сказал: "Вполне может оказаться, что так оно и есть, но мы пока этого не знаем. На данный момент существует довольно много исследований, которые показывают, что риск при британском варианте немного выше, но мы еще не знаем, так ли это для индийского штамма".

Вакцинация в стране началась 27 декабря. Поставленная правительством цель состоит в том, чтобы провести иммунизацию всего взрослого населения Швеции до 5 сентября 2021 года. В настоящее 51,3% жителей получили хотя бы одну дозу препарата против COVID-19.