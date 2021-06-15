Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях Азербайджана и Турции

БАКУ, 15 июня. /ТАСС/. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган подписали в Шуше декларацию о союзнических отношениях двух государств.

"Подписанное соглашение имеет историческое значение", - заявил журналистам Алиев после подписания документа. По его словам, документ касается всех направлений сотрудничества между двумя странами, в том числе и в сфере обороны. Алиев и Эрдоган подписали декларацию по завершении переговоров один на один.

Эрдоган, прибывший накануне в Азербайджан с официальным визитом, 15 июня посетил Шушу, перешедший под контроль Баку после боевых действий в Карабахе. Там главы двух государств провели переговоры. Ожидается, что 16 июня Эрдоган выступит в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана, а также посетит матч сборных Турции и Уэльса в рамках чемпионата Европы по футболу.