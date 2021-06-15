Эрдоган заявил, что Турция в скором времени планирует открыть в Шуше генконсульство

БАКУ, 15 июня. /ТАСС/. Турция планирует открыть в азербайджанском городе Шуша генеральное консульство, заявил во вторник ее президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в этом городе в Нагорном Карабахе. Трансляцию вела пресс-служба президента Азербайджана.

"Сегодня мы подписали соглашение, которое имеет историческое значение и продвинет еще дальше наши отношения. В самом скором времени мы планируем открыть в Шуше генеральное консульство", - сказал он. Также Эрдоган отметил, что "Турция сделает все от нее зависящее для нормализации отношений с Арменией".

Восстановление Карабаха

Эрдоган вновь призвал активизировать работу по восстановлению Карабаха в шестистороннем формате.

"Вы знаете, мы предлагали работать в рамках шестисторонней платформы с участием России, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана. На ее основе мы хотим сделать регион процветающим. У нас с президентом Алиевым, у президента России Владимира Путина есть соответствующая решимость для этого", - сказал он. По его выражению, Анкара и Баку относятся к вопросу восстановления Карабаха с самоотверженностью.

По мнению турецкого лидера, "с прекращением боевых действий в Карабахе в регионе открылись широкие возможности для межгосударственного сотрудничества". "Мы хотим, чтобы и Армения, которой протянули руку помощи и поддержки, использовала этот шанс для построения общего будущего в регионе. Мы с Азербайджаном примем меры, чтобы больше такой катастрофы в Карабахе не произошло", - сказал Эрдоган.

Эрдоган похвалил Азербайджан за усилия по восстановлению города Шуша и других городов в Карабахе.

"В Шуше идет очень интенсивная работа по восстановлению инфраструктуры, энергосистем, водоснабжения, жилья. Азербайджан прилагает очень внушительные усилия, чтобы Шуша снова обрела былое великолепие", - сказал он.

По словам Эрдогана, Турция намерена оказать полное содействие Азербайджану в восстановлении Карабаха и распорядилась начать реализацию проектов через свои профильные государственные структуры, занимающиеся региональным сотрудничеством.

"Уверен, в скором времени этот регион получит и свой аэропорт. В связи с этим в Карабахе расцветет сфера туризма. У нас нет сомнений в том, что Карабах снова станет процветающим регионом", - сказал он.

Эрдоган, прибывший накануне в Азербайджан с официальным визитом, 15 июня посетил город Шушу, перешедший под контроль Баку после боевых действий в Карабахе. В Шуше главы двух государств, провели переговоры один на один. Кроме того, ожидается что 16 июня Эрдоган выступит в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана, а также посетит матч сборных Турции и Уэльса в рамках чемпионата Европы по футболу.