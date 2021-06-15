Казахстанский НИИ приступил к клиническим исследованиям своей второй вакцины от COVID-19

НУР-СУЛТАН, 15 июня. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности (НИИПББ) Казахстана начал во вторник клинические исследования второй разработанной им вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"15 июня 2021 года дан старт клиническим исследованиям отечественной субъединичной вакцины QazCoVac-P против COVID-19 с привлечением добровольцев от 18 до 50 лет в городской многопрофильной больнице города Тараз. Эта вторая вакцина НИИПББ, которая успешно прошла доклинические испытания в специализированном предприятии Министерства здравоохранения Республики Казахстан, и показавшая свою безопасность", - говорится в сообщении НИИ.

Министерство здравоохранения республики выдало разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний. Вакцина QazCoVac-P создана на основе искусственно синтезированных белков коронавируса SARS-CoV-2, пояснили в институте.

"Для обеспечения безопасности вакцины проведены все этапы сложной очистки полученных белков и пройден контроль качества. Они не содержат цельного вируса. Вакцина стимулирует в организме привитых лабораторных животных иммунитет на 14 сутки после внутримышечного введения второй дозы", - отметили ученые. Как считают в институте, успешные клинические исследования дадут возможность расширить контингент вакцинированных с помощью этой вакцины и ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу у жителей страны.

Ранее Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования и науки Казахстана разработал инактивированную вакцину от коронавируса QazVac, которая сейчас проходит третью фазу клинических испытаний, ее завершение планируется к началу июля.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась вакцинация препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. Кроме того, в начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз.