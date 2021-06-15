МИД Армении осудил визит Алиева и Эрдогана в город Шуши

ЕРЕВАН, 15 июня. /ТАСС/. Армения оценивает визит президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Тайипа Эрдогана в город Шуши Нагорного Карабаха как провокацию против регионального мира и безопасности. Об этом во вторник говорится в заявлении МИД республики.

"Как явную провокацию против мира и безопасности в регионе мы решительно осуждаем совместный визит президентов Турции и Азербайджана 15 июня в город Шуши - армянский исторический и культурный центр в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика), который в настоящее время находится под азербайджанской оккупацией", - утверждается в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

Как подчеркивает МИД Армении, "примечательно, что этому визиту предшествовало уничтожение религиозного, исторического и культурного наследия вынужденно переселенного коренного армянского населения, в том числе во время войны, развязанной турецко-азербайджанскими войсками против Арцаха, включая осквернение собора Казанчецоц и полное разрушение памятника жертвам Геноцида армян".

"Эти провокационные действия наглядно демонстрируют лживость заявлений официальных Анкары и Баку о нормализации отношений с Арменией и армянским народом. Еще раз подчеркиваем, что ликвидация последствий недавней турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха должна осуществляться в рамках всеобъемлющего урегулирования нагорнокарабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении министерства.