Рабочего обеда на встрече Путина и Байдена в Женеве не предусмотрено

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Рабочий обед не предусмотрен на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, беседуя во вторник с журналистами на борту самолета Байдена на пути из Брюсселя в Женеву.

"Преломления хлеба не будет", - приводит высказывания американского чиновника пресс-пул Белого дома.

По словам представителя администрации, сама встреча может продолжаться порядка четырех - пяти часов, возможно, дольше. При этом начнут переговоры Путин и Байден в узком составе, в присутствии глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, а также переводчиков. Перед началом этой части встречи в зал будут допущены журналисты пула для протокольной съемки.

Переговоры в расширенном составе пройдут с участием еще пяти должностных лиц с каждой стороны. "Мы не знаем, кто будут остальные участники, но Белый дом говорит, что сообщит об этом завтра", - добавили в пресс-пуле. Протокольной съемки во время переговоров в расширенном составе не ожидается.

Поручения по итогам встречи

Американское правительство исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден дадут ряд поручений по итогам своей встречи в Женеве. Тем не менее в Вашингтоне не ожидают, что предстоящие российско-американские переговоры на высшем уровне дадут какие-то крупные осязаемые результаты, сообщил представитель администрации США высокого ранга.

По словам этого американского чиновника, он и его коллеги "не ожидают крупного набора осязаемых итогов" саммита, хотя и рассчитывают на поручения правительствам России и США для проведения дальнейших консультаций. Высказывания представителя администрации привел пресс-пул Белого дома.

Согласно информации, которую изложил представитель исполнительной ветви власти США, Путин и Байден обсудят проблематику ядерных вооружений и стратегической стабильности, в том числе в свете истечения срока действия договора СНВ-3 в 2026 году, возможность заключения до этого времени каких-то иных или менее масштабных договоренностей по контролю над вооружениями.

Кроме того, стороны рассмотрят тематику кибербезопасности, борьбы с хакерами, которые используют вирусы-вымогатели и так далее, заявил представитель администрации. Он предупредил, что США "будут отвечать" на те угрозы в киберпространстве, которые, по мнению Вашингтона, исходят от Москвы.

Чиновник также подтвердил намерение Байдена затронуть вопросы, связанные с обеспечением прав человека в России, но не уточнил, имеется ли в виду, в частности, ситуация вокруг блогера Алексея Навального. "Ничего не снято со стола [переговоров]", - утверждал при этом представитель американской администрации.