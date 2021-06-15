Президент Таджикистана назвал важным наращивание сотрудничества стран ШОС в энергетике

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает необходимым наращивать взаимодействие стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере энергетики.

"Назрела необходимость наращивания сотрудничества в секторах промышленного производства и энергетики, особенно в сферах возобновляемых источников энергии, в том числе гидроэнергетики", - заявил он в опубликованном во вторник интервью государственному информагентству "Ховар" в честь 20-летия создания ШОС.

Рахмон, который в 2021 году является председателем Совета глав государств ШОС, также назвал среди основных задач и направлений работы организации укрепление потенциала и международной позиции организации. По его словам, в июле и августе в Душанбе пройдут первые встречи министров промышленности и энергетики стран ШОС, которые заложат основу для создания полноценных механизмов взаимодействия в этих сферах в рамках организации.

"Думаю, что в ходе Душанбинского саммита ШОС мы выйдем на принятие соответствующих решений", - поделился глава государства. Он также добавил, что таджикская сторона рассчитывает на всестороннее продвижение комплекса вопросов, связанных с продовольственной безопасностью.

Рахмон также указал на особую значимость развития сотрудничества в области охраны окружающей среды, включая вопросы изменения климата. По его данным, на территории Таджикистана насчитывается 13 тыс. ледников и около 1 тыс. рек, которые формируют более 60% водных ресурсов Центральной Азии и создают основу для развития зеленой экономики. По словам Рахмона, совместное использование огромного гидроэнергетического потенциала республики позволит значительно повысить уровень обеспеченности стран региона энергией, сократить затраты на ее производство, уменьшить угрозу окружающей среде и объемы выбросов углекислого газа в атмосферу.

"Поэтому мы рассчитываем на дальнейшую поддержку партнеров в реализации наших инициатив по глобальной водной повестке, в том числе предложения об учреждении Международного фонда защиты ледников", - подчеркнул он.

Глава Таджикистана также указал на необходимость продолжать совместную борьбу с глобальными угрозами и вызовами безопасности. "Особого внимания требуют вопросы киберпреступности и противодействия распространению различных радикальных идеологий, особенно среди молодежи", - подчеркнул он, добавив, что все эти направления охватывают Концепция председательства Таджикистана в ШОС в 2020-2021 годах, а также разработанный в соответствии с ней План основных мероприятий.

Об организации

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, полноправными участниками которого являются восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Еще шесть стран находятся в организации в статусе партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. С 2004 года ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.