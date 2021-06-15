Суд в США перенес приговор россиянину Левашову на 20 июля

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Вынесение приговора россиянину Петру Левашову, который ранее признал вину в компьютерном мошенничестве, перенесено с 28 июня на 20 июля. Об этом говорится в документах суда.

Новая дата вынесения приговора была выбрана по просьбе стороны обвинения. Ранее оглашение наказания уже неоднократно переносилось из-за пандемии коронавируса.

Россиянин был задержан по требованию США на территории Испании 7 апреля 2017 года, в октябре того же года королевство удовлетворило запрос Вашингтона о его выдаче США. Американские власти обвиняли Левашова в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама.

В сентябре 2019 года Министерство юстиции США информировало о том, что россиянин признал себя виновным в нанесении ущерба защищенному компьютеру, в сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах.