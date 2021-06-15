СМИ: двадцать полицейских пострадали при попытке толпы мигрантов проникнуть в Мелилью

МАДРИД, 15 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 20 сотрудников гражданской гвардии Испании пострадали при попытке остановить более 150 нелегальных мигрантов, которые намеревались попасть на территорию испанского автономного города Мелилья, расположенного на средиземноморском побережье Африки. Об этом сообщило во вторник агентство Europa Press.

По его информации, инцидент произошел примерно в 05:15 по местному времени (06:15 мск). В результате действий испанских стражей порядка и сил безопасности Марокко нелегальным мигрантам не удалось проникнуть в Мелилью. Как передавало агентство EFE, мигранты, пытавшиеся попасть в испанский город, кидались в правоохранителей камнями.

Мелилья расположена на севере Африки, имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для Мелильи одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен шестиметровый забор со смотровыми вышками.

В мае около 10 тыс. нелегалов проникли на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки. Это произошло после того, как в апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) для лечения от ковида. Сейчас он уже покинул Испанию.