В администрации США заявили, что Путин прибудет на саммит в Женеве первым

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибудет на переговоры с американским лидером Джо Байденом в Женеве первым, в районе 13:00 по местному времени (14:00 мск), а глава Белого дома - чуть позже. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, беседуя во вторник с журналистами на борту самолета президента США на пути из Брюсселя в Женеву.

По словам американского чиновника, Путин первым прибудет на переговоры в примерно 13:00 по местному времени. После этого прибывает Байден, и они оба проводят встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Затем запланирована протокольная съемка, в ходе которой, как предполагается, будет говорить только швейцарский лидер.

Высказывания представителя администрации привел пресс-пул Белого дома.

Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.