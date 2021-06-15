ЕС и США запустят формат консультаций для координации политики в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Участники саммит ЕС - США приняли решение запустить специальный формат консультаций высокого уровня для координации политики Брюсселя и Вашингтона в отношении России. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном во вторник.

"Для координации нашей политики и действий мы планируем запустить диалог ЕС - США высокого уровня по России", - говорится в документе.

Евросоюз и США договорились координировать свои действия в отношениях с Китаем, они будут включать элементы сотрудничества и конкуренции.

"Мы намерены тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру вопросов в рамках наших соответствующих многогранных подходов к Китаю, которые включают элементы сотрудничества, конкуренции и системного соперничества", - отмечается в нем.

Евросоюз и США намерены привлечь власти Белоруссии к ответственности за нарушение прав человека и инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске.

"Мы поддерживаем народ Белоруссии и его требования в отношении прав человека и демократии. Мы преисполнены решимости привлечь режим Лукашенко к ответственности за нарушения прав человека и основных свобод и за угрозу безопасности полетов в результате беспрецедентной и неприемлемой принудительной посадки пассажирского самолета ЕС под ложным предлогом и последующего ареста журналиста в рамках продолжающегося нападения на голоса оппозиции и свободу прессы", - отмечается в нем.