Зеленский настаивает на мониторинге ОБСЕ ситуации на границе с Россией, в Крыму и на море

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Специальная мониторинговая миссии (СММ) ОБСЕ должна проводить мониторинг обстановки на части границы с Россией, в Крыму, а также в Азово-Черноморском регионе. Об этом говорится в сообщении офиса президента, опубликованного во вторник по итогам переговоров в Киеве главы украинского государства с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Президент подчеркнул важность осуществления СММ ОБСЕ мониторинга ситуации вдоль временно неподконтрольной части российско-украинской границы, во временно оккупированном Крыму и в Азово-Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в Донбассе также была одной из тем переговоров. "Собеседники обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для нашего государства", - добавили в офисе президента. Зеленский и Линде обсудили непосредственно переговорный процесс по вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины. "Глава государства отметил, что трехсторонняя контактная группа (Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе - прим. ТАСС) должна восстановить полноценную работу", - говорится в сообщении. При этом в офисе не пояснили, что именно имел в виду Зеленский.

Киев и ранее заявлял о необходимости расширить деятельность мониторинговой миссии на Украине, включив в него мониторинг совместной с Россией границей в районе Крыма. Эту идею положительно оценивали в руководстве ОБСЕ. Комментируя инициативу, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич напоминал, что это выходит за рамки мандата СММ, так как Крым является частью России.

СММ ОБСЕ начала свою работу на Украине в марте 2014 года. Решение о ее формировании было поддержано всеми 57 государствами - участниками организации. В состав миссии входят около одной тысячи наблюдателей. Мандат миссии подлежит ежегодному продлению.