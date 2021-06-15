Президенты США и Швейцарии обсудили механизм гуманитарных поставок в Иран

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Президенты США и Швейцарии Джо Байден и Ги Пармелен на встрече во вторник обсудили реализацию механизма оплаты товаров гуманитарного назначения (Swiss Humanitarian Trade Arrangement, SHTA). Об этом заявил глава Федерального департамента иностранных дел Иньяццо Кассис на пресс-конференции по итогам встречи.

"Обсуждался механизм оплаты гуманитарных поставок в Иран. Как вы знаете, этот канал позволяет нам поставлять в Иран лекарства и продовольствие, обеспечивая гуманитарную поддержку населению. Данные механизм позволяет экспортировать товары первой необходимости, США и Швейцария признают, что необходимо постоянно пополнять средствами данный канал для полной реализации потенциала этого механизма", - сказал он.

Глава МИД Швейцарии выразил удовлетворение тем, что США готовы оказывать поддержку SHTA "на благо населению Ирана". Кассис также отметил, что Швейцария готова способствовать разрядке между США и Ираном.

30 января правительство Швейцарии заявило о запуске механизма оплаты за товары гуманитарного назначения, поставляемые в Иран. По словам швейцарских властей, цель SHTA - предоставить базирующимся в Швейцарии экспортерам и коммерческим предприятиям продовольственного, фармацевтического и медицинского секторов надежный канал оплаты через швейцарские банки.