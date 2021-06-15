США и ЕС призвали к эффективному второму этапу расследования происхождения коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Европейский союз призывают к проведению эффективной работы в рамках второго этапа расследования происхождения нового коронавируса. Об этом говорится в совместном письменном заявлении, которое было принято по итогам состоявшегося во вторник в Брюсселе саммита США - ЕС.

"Мы призываем к прогрессу в рамках транспарентного, опирающегося на доказательства, проводимого экспертами и свободного от вмешательства [извне] второго этапа исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), касающегося происхождения COVID-19. И мы берем на себя обязательство работать вместе над подготовкой и применением оперативных и независимых средств расследования таких вспышек [болезней] в будущем", - отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что США и Евросоюз намерены "укрепить сотрудничество, чтобы реформировать ВОЗ". Речь идет о "продвижении устойчивого финансирования" организации и совершенствовании ее "внутренних операций", поясняется в тексте заявления.

В марте международная группа экспертов опубликовала в Женеве доклад о поездке в Китай для выяснения причин возникновения вируса. Специалисты не пришли к однозначному выводу и считают, что первый случай инфицирования, вероятно, произошел при контактах между животными, а впоследствии от них заразился человек. Гипотезу о возникновении источника пандемии в лаборатории эксперты признали маловероятной.

Как заявил в воскресенье президент США Джо Байден на пресс-конференции по завершении саммита G7, который состоялся 11-13 июня, власти КНР должны открыть для мирового сообщества доступ к Уханьскому институту вирусологии, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться новый коронавирус. Американский лидер подтвердил, что власти США пока не пришли к однозначному выводу относительно происхождения этой инфекции.