Пашинян считает, что Армения должна серьезно углубить военное сотрудничество с Россией

ЕРЕВАН, 15 июня. /ТАСС/. Армения должна серьезно углубить военное и стратегическое сотрудничество с Россией на фоне агрессивной политики Азербайджана. Об этом во вторник исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил на митинге своих сторонников в городе Капан Сюникской области.

"На агрессивную политику Азербайджана мы должны ответить международными инструментами сдерживания. Должны серьезно углубить наше военное и стратегическое сотрудничество с Россией. Мы должны обеспечить безопасность нашей страны, в том числе и с привлечением минской группы ОБСЕ", - заявил Пашинян.