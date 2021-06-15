{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пашинян считает, что Армения должна серьезно углубить военное сотрудничество с Россией

Таким образом страна должна ответить "на агрессивную политику Азербайджана", добавил исполняющий обязанности премьер-министра

ЕРЕВАН, 15 июня. /ТАСС/. Армения должна серьезно углубить военное и стратегическое сотрудничество с Россией на фоне агрессивной политики Азербайджана. Об этом во вторник исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил на митинге своих сторонников в городе Капан Сюникской области.

"На агрессивную политику Азербайджана мы должны ответить международными инструментами сдерживания. Должны серьезно углубить наше военное и стратегическое сотрудничество с Россией. Мы должны обеспечить безопасность нашей страны, в том числе и с привлечением минской группы ОБСЕ", - заявил Пашинян.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
Встреча Путина и Байдена в Женеве
Швейцария рассчитывает, что саммит Россия - США принесет пользу всему миру
Женевская встреча Владимира Путина и Джо Байдена предоставит возможность "вдохнуть немного оптимизма и надежды" в мировую политику, отметил президент Ги Пармелен
Читать полностью