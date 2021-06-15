Черногория попросила Россию возобновить авиасообщение

БЕЛГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Черногории Дритан Абазович направил зампреду правительства России и председателю федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой письмо, в котором попросил на очередном заседании оперативного штаба рассмотреть возможность возобновления прямых рейсов с республикой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте правительства балканской страны.

"Учитывая то, что Черногория почти справилась с пандемией COVID-19 и что она ежедневно регистрирует едва ли двузначное число новых инфицированных граждан, а также тот факт, что огромное количество граждан России владеет недвижимостью или бизнесом в Черногории и часто останавливаются в нашей стране, мы надеемся, что вы как председатель антикризисного штаба Российской Федерации рассмотрите вариант включения Черногории в зеленый список [стран], что было бы чрезвычайно важно для Черногории", - говорится в письме вице-премьера. Абазович также отметил, что восстановление прямого авиасообщения между странами будет иметь огромное значение, поскольку, как утверждается, это позволит большому количеству заинтересованных граждан обоих государств путешествовать и беспрепятственно осуществлять свою деятельность.

На протяжении последних лет российские туристы составляли значительную часть туристического потока балканской республики. Однако из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией, а также прекращения авиасообщения с Черногорией весной 2020 года российские отдыхающие практически не приезжают.

Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. В стране с населением 600 тыс. умерkb 1 602 человек, что является одним из худших показателей в относительном выражении в Европе.