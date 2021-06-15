Президент Швейцарии отметил роль России в прекращении огня в Нагорном Карабахе

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Швейцарии Ги Пармелен указал на положительную роль России в вопросе установления перемирия в Нагорном Карабае и рассчитывает поднять эту тему во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.

"Прекращение огня, которое сохраняется в регионе Нагорного Карабаха, произошло благодаря России", - сказал Пармелен во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером.

"Эта тема является приоритетной. Мы завтра предусмотрели эту тему в нашей повестке и надеемся, что этот вопрос прозвучит в ходе дискуссии", - добавил глава федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис.

Ожидается, что Путин и члены российской делегации проведут переговоры с швейцарской стороной 16 июня после встречи с Байденом.

Встреча президентов РФ и США состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. По информации пресс-службы российского лидера, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации.